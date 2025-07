T-Mobiles schmutziger Deal: Für 9,3 Milliarden Dollar die Vielfalt verraten

Man könnte es für einen ganz normalen Wirtschaftskrimi halten: T-Mobile US, die amerikanische Tochter der Deutschen Telekom, schluckt für 4,4 Milliarden Dollar den kleineren Konkurrenten UScellular. Das Ziel: mehr Kunden in ländlichen Gebieten und wertvolle Frequenzen für den 5G-Ausbau. Eine strategische Notwendigkeit in einem brutal umkämpften Markt, so die offizielle Lesart. Doch der wahre Deal fand hinter den Kulissen statt – und der Preis war weitaus höher als die aufgerufenen Milliarden.

Handel: Prinzipien gegen Genehmigung

Die Genehmigung für solche Mega-Deals muss in den USA durch die Federal Communications Commission (FCC) erfolgen. Und dort weht seit der Trump-Administration ein anderer Wind. Der von Trump eingesetzte Vorsitzende, Brendan Carr, hat die Behörde zu einem Instrument im Kulturkampf umfunktioniert und einen persönlichen Feldzug gegen DEI-Initiativen in der Privatwirtschaft gestartet. Carrs unmissverständliche Botschaft: Wer unsere Genehmigung will, muss seine angeblich „schädliche“ und „diskriminierende“ DEI-Politik beenden.

Ein Angebot, das T-Mobile offenbar nicht ablehnen konnte. Nachdem bereits andere Konzerne wie Verizon dem Druck nachgegeben hatten, zog T-Mobile nach. In einem Brief an die FCC erklärte der Telekommunikationsriese, seine DEI-Politik „nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Substanz“ zu beenden.

Die Kapitulation im Detail:

Alle reinen DEI-Stellen und -Teams werden abgeschafft.

Sämtliche Verweise auf DEI verschwinden von den Firmenwebsites und aus Schulungsmaterialien.

Das Unternehmen verpflichtet sich explizit, keine Richtlinien zu verfolgen, die der FCC-Chef als „schädliche Diskriminierung“ auslegt.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Nur einen Tag, nachdem dieser Unterwerfungsbrief öffentlich wurde, flatterten die Genehmigungen ins Haus. Und zwar nicht nur für den 4,4-Milliarden-Dollar-Deal mit UScellular, sondern auch für ein weiteres Joint Venture im Wert von 4,9 Milliarden Dollar. Mit einem einzigen Brief hat T-Mobile also eine strategische Pipeline im Gesamtwert von 9,3 Milliarden Dollar freigeschaltet.

„Feige unternehmerische Kapitulation“

Wenig überraschend stieß der Vorgang nicht überall auf Begeisterung. Die demokratische FCC-Kommissarin Anna Gomez fand deutliche Worte und verurteilte die Entscheidung als „feige unternehmerische Kapitulation“ und „zynischen Versuch, die regulatorische Genehmigung der FCC zu erlangen“. T-Mobile, so Gomez, „verhöhne sein erklärtes Bekenntnis zur Beseitigung von Diskriminierung“.

Das Absurde an der ganzen Geschichte ist, dass T-Mobile und andere Unternehmen, die aktuell ihre DEI-Programme zurückfahren (darunter Walmart, Google und Meta), damit bewährte Strategien zur Wertschöpfung ignorieren. Zahlreiche Studien von führenden Beratungen wie McKinsey & Company oder der Boston Consulting Group belegen, dass Vielfalt sich finanziell auszahlt:

Unternehmen mit ethnisch diversen Führungsteams haben eine 36 % höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein.

Diverse Managementteams erzielen 19 % höhere Umsätze durch Innovationen.

Kognitiv diverse Teams treffen in 87 % der Fälle bessere Entscheidungen.

T-Mobile hat eine strategische Wette abgeschlossen: Der kurzfristige Gewinn durch die Fusionen ist wichtiger als die langfristigen, datenbasierten Vorteile von Vielfalt. Es ist eine Entscheidung für das Geld und gegen die Werte, die man jahrelang wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat. Für die queere Community und andere Minderheiten ist es ein klares Zeichen: Im Zweifel sind Unternehmenswerte verhandelbar. T-Mobile hat die Schlacht um UScellular gewonnen. Ob das Unternehmen damit nicht den Krieg um die besten Talente und die innovativsten Ideen verliert, wird die Zukunft zeigen. Wie Kommissarin Gomez treffend bemerkte: