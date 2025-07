Zwischen Glaube und Geldaffäre

× Erweitern Grafik: DALL E

Eine Frau, über ein Dutzend Mönche, 80.000 intime Fotos – und Millionenbeträge, die flossen, um alles geheim zu halten. In Thailand kommt ans Licht, wie sich buddhistische Geistliche über Jahre hinweg auf heimliche Affären und Schweigegeldzahlungen eingelassen haben. Ein Fall, der Fragen zu Machtmissbrauch, religiöser Glaubwürdigkeit und der Rolle von Kontrolle in spirituellen Institutionen aufwirft.

Sex, Erpressung und Millionenbeträge

Im Juli 2025 wurde nahe Bangkok eine 35-jährige Frau festgenommen, die über drei Jahre hinweg intime Beziehungen zu mindestens elf buddhistischen Mönchen unterhalten haben soll – und diese anschließend mit zehntausenden Fotos und Videos erpresste. Laut den Ermittlungen beläuft sich die Summe der Schweigegelder auf rund 385 Millionen Baht (etwa 12 Millionen US-Dollar). Die Frau gab an, durch die finanzielle Großzügigkeit der Mönche eine regelrechte Shopping-Sucht entwickelt zu haben – mit Ausgaben von bis zu 90.000 US-Dollar pro Tag.

Die betroffenen Mönche haben damit nicht nur gegen zentrale Gelübde ihres Ordens verstoßen, sondern mutmaßlich auch Spendengelder für persönliche Zwecke verwendet. Gelder, die Gläubige aus religiöser Überzeugung gaben, wurden offenbar für Luxusgüter und die Aufrechterhaltung eines Doppellebens genutzt.

Der Buddhismus in Thailand

Rund 95 % der Bevölkerung in Thailand bekennen sich zum Buddhismus. Mönche gelten als moralische Autoritäten, übernehmen soziale Verantwortung und prägen den öffentlichen Raum. Zugleich unterliegen sie strengen Regeln: kein sexueller Kontakt, keine Masturbation, kein Besitz von Geld – sie leben traditionell von Almosen, Nahrungsspenden und einem staatlichen Stipendium von etwa 170 US-Dollar monatlich.

Der aktuelle Fall zeigt allerdings eine andere Realität: Neben den mutmaßlichen Sexbeziehungen und dem Erpressungsnetzwerk wurden auch Drogenfunde in Tempeln publik, mehrere Mönche durch den König abgesetzt, darunter auch hochrangige Persönlichkeiten.

Vertrauen bröckelt

Viele Menschen in Thailand reagieren enttäuscht, einige ziehen persönliche Konsequenzen. „Ich respektiere sie nicht mehr. Ich spende jetzt lieber an Schulen oder Krankenhäuser“, sagt Mongkol Sudathip, ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Bangkok. Diese Haltung teilt er mit vielen. Immer mehr Gläubige hinterfragen, wofür ihr Geld verwendet wird – und wenden sich stattdessen weltlichen Einrichtungen wie Bildungs- oder Gesundheitsinstitutionen zu.

Auch international zeigt sich ein langfristiger Trend: Laut Daten des Pew Research Center ist das Vertrauen in religiöse Institutionen in vielen Ländern seit Jahren rückläufig. In den USA etwa sank laut einer Gallup-Umfrage von 2023 das Vertrauen in „organized religion“ auf nur noch 32 % – ein historischer Tiefstand. Besonders deutlich ist der Vertrauensverlust nach öffentlichen Skandalen, etwa im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch oder Korruption. Studien zeigen, dass das Bekanntwerden solcher Fälle nicht nur das Ansehen einzelner Kirchen oder Glaubensrichtungen beschädigt, sondern das allgemeine Vertrauen in religiöse Autoritäten untergräbt – vor allem in jüngeren und säkularer geprägten Gesellschaftsschichten.

Tabu: Queer

Ein oft übersehener Aspekt in der thailändischen Praxis: Familien schicken queere Angehörige oder Menschen mit Suchtproblemen häufig in Tempel – in der Hoffnung auf „Besserung“. Was als spirituelle Hilfe verkauft wird, ist oft nichts anderes als Umerziehung. Dabei bleibt queere Identität im buddhistischen Kontext weitgehend tabuisiert. Dass einige der in den Fall verwickelten Mönche offenbar auch homosexuelle Beziehungen unterhielten, wird öffentlich kaum thematisiert. Diese Konstellation aus moralischer Repression, heimlicher Sexualität und öffentlicher Tabuisierung lässt wenig Raum für queere Lebensrealitäten im religiösen Alltag.

Ausblick

Trotz der massiven Vorfälle betonen viele Gläubige weiterhin ihre Bindung zur buddhistischen Lehre. „Man kann den Glauben an die Mönche verlieren, aber nicht an Buddhas Lehren“, sagt ein Mann aus der Provinz Maha Sarakham. Für viele ist der Buddhismus nicht diskreditiert – aber seine Repräsentanten sind es.