Tragödie um brasilianischen Pornodarsteller

Zwei brasilianische Models Ryan Silveira und Yago Campos wurden in einem Luxushotel auf Mykonos regungslos aufgefunden. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät.

Laut CNN Brasil handelte es sich bei den Männern um Ryan Silveira (23) und Model Yago Campos (25). Ryan Silveira ist Pornodarsteller und hat auf Instagram mit über 282.000 Followern eine große Fangemeinde.

Sein Freund Yago Campos, ebenfalls Model, hatte erst kürzlich seinen 25. Geburtstag gefeiert. Die beiden waren gemeinsam in Dubai, bevor sie nach Mykonos reisten und in einem Luxushotel an der bekannten Strandbucht von Ornos ein Zimmer bezogen.

Tragödie auf Mykonos

CNN Brasil zufolge soll eine Mitarbeiterin des Reinigungspersonals bemerkt haben, dass aus dem Hotelzimmer Wasser austritt. Als das Hotelpersonal die Tür öffnete, fanden sie Ryan Silveira und Yago Campos regungslos in einer Badewanne.

Campos konnte von den Rettungskräften nicht mehr wiederbelebt werden. Sein Tod wurde noch am Fundort festgestellt. Silveira kam sofort in ein Krankenhaus. Dort lag er zunächst im Koma, inzwischen ist er dem Bericht zufolge wieder bei Bewusstsein. Seine Mutter erklärte CNN: „Er ist bei klarem Verstand, spricht normal, ist außer Gefahr und wird bald aus dem Krankenhaus entlassen werden.“

Hintergründe unbekannt

Was genau an jenem Abend geschehen ist, wie Campos gestorben ist, ob die beiden Substanzen konsumiert haben oder ob es eine körperliche Auseinandersetzung gab, ist bislang nicht bekannt. Die griechische Polizei untersucht derzeit die näheren Umstände der Tragödie. Eine Autopsie sei bereits angefordert worden.

Campos Schwester äußerte sich mittlerweile zu dem Vorfall und sagte gegenüber CNN Brasil, es gebe derzeit keine Klarheit über die Umstände des Todes ihres Bruders. „Niemand hat Yago gesehen, niemand weiß etwas über die Todesursache oder seinen Zustand.“ „Es wurde lediglich gesagt, dass Ryan einige blaue Flecken im Gesicht und Blutspuren unter den Fingernägeln hatte. Über meinen Bruder Yago gibt es keine Informationen. Bisher hat ihn niemand gesehen, daher wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts.“