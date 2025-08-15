Transmann in Hongkong gewinnt Klage gegen Toilettengesetz

Ein Transmann hat in Hongkong erfolgreich gegen das Gesetz zur Nutzung öffentlicher Toiletten geklagt. Am Mittwoch vergangener Woche entschied der High Court der Stadt zugunsten des Klägers: Richter Russell Coleman hob zwei Bestimmungen auf, die das Betreten von Toiletten des anderen Geschlechts unter Strafe stellten.

Hongkong Pride 2024

Der Kläger, ein Transmann, der sich einer Hormonbehandlung unterzieht, aber noch keine geschlechtsangleichende Operation hatte, wurde von seinen Ärzten ermutigt, öffentliche Männertoiletten zu benutzen. Sein Personalausweis wies ihn jedoch noch als Frau aus, was nach den geltenden Vorschriften eine Geldstrafe von bis zu 2.000 Hongkong-Dollar (217 Euro) zur Folge haben konnte.

Das Urteil betont, dass die Behandlung des Klägers „Erfahrungen im echten Leben” erfordert, die seiner Geschlechtsidentität entsprechen, einschließlich der Nutzung öffentlicher Toiletten. „Viele Trans-Personen vermeiden öffentliche Toiletten aus Angst vor Belästigung”, erklärte Richter Coleman.

Transgender-Aktivisten in Hongkong haben in den letzten zehn Jahren mehrere gerichtliche Erfolge erzielt. 2023 entschied das Oberste Gericht, dass es verfassungswidrig ist, eine vollständige geschlechtsangleichende Operation zu verlangen, bevor der Geschlechtseintrag im Personalausweis geändert werden kann. *ck/Quelle: AFP