Urteil gegen Trump-Regierung:

Die US-Behörden müssen weiterhin geschlechtsneutrale Reisepässe ausstellen. Ein Berufungsgericht bestätigte am 4. September eine entsprechende Entscheidung eines Gerichts in Boston vom Juni. Die drei Richter wiesen einen Antrag der Regierung von Präsident Donald Trump auf Aussetzung des Urteils ab

Trump hatte die Bundesbehörden nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar per Executive Order (Dekret) angewiesen, nur noch das männliche und das weibliche Geschlecht anzuerkennen (männer* berichtete). Auch auf US-Reisepässen sollten nur noch diese beiden Optionen zulässig sein. Das Außenministerium setzte die Bearbeitung aller Passanträge von Menschen aus, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen.

× Erweitern Foto: Mandel Ngan / AFP Werden Trumps Executive Orders, die er hier am 5. September im Oval Office des Weißen Hauses unterschrieb, vor Gericht Bestand haben?

„X“ bleibt

Bundesrichterin Julia Kobick in Boston wies die Regierung im Juni aber an, wieder Pässe mit der Option „X“ bei der Angabe des Geschlechts auszustellen. Das Berufungsgericht schloss sich nun der Einschätzung der Bundesrichterin an. Diese hatte gewarnt, dass den Betroffenen durch die Anordnung der Regierung „eine Vielzahl unmittelbarer und irreparabler Schäden“ drohe.

Die World Professional Association for Transgender Health (WPATH) zählt die korrekte Angabe des Geschlechts in Ausweisdokumenten zu ihren Empfehlungen für soziale Unterstützung zur Linderung von Geschlechtsdysphorie. Eine 2015 in BMC Public Health veröffentlichte Studie berichtet über einen signifikanten Rückgang von Selbstmordversuchen bei trans- und nicht-binären Menschen, die in der Lage waren, Dokumente zu erhalten, die ihr Geschlecht korrekt wiedergeben.

Gerichte als Schutzinstanz

Der erste US-Reisepass mit der geschlechtsneutralen Angabe „X“ war im Oktober 2021 während der Präsidentschaft von Trumps Vorgänger Joe Biden ausgestellt worden (männer* berichtete). Mit der Entscheidung des Berufungsgerichts zeigt sich, dass Gerichte in den USA eine zentrale Rolle als Schutzinstanz für Minderheiten spielen. Außerdem ist das Urteil ein wichtiges Signal für die queere Community: Auch wenn die Regierung feindselig ist, existieren noch Institutionen, die rechtliche und menschenrechtliche Standards verteidigen.

*AFP/sah