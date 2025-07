USA: Hotline für suizidgefährdete LGBTIQ*-Jugendliche muss schließen

Am 17. Juli wird die nationale LGBTIQ* Youth Specialized Service Hotline – ein bundesweites Programm, das suizidgefährdeten LGBTIQ*-Jugendlichen Nothilfe in Krisen bietet – eingestellt. Der Grund: Streichung finanzieller Mittel durch die Trump-Regierung.

In diesem Artikel wird über Suizid berichtet. Wer mit diesem Thema lieber nicht konfrontiert werden will oder kann, sollte nicht weiterlesen.

Wenn du selbst Suizidgedanken hast, in einer schweren emotionalen oder psychischen Krise steckst, steht dir die Krisenhilfe der Telefonseelsorge zur Verfügung: telefonisch unter den kostenfreien Nummern 0800 1110111 und 0800 1110222, als Mail- und Chatseelsorge unter https://online.telefonseelsorge.de.

Die LGBTIQ* Youth Specialized Service Hotline, bekannt als „Press 3 Option“, wurde in Zusammenarbeit mit The Trevor Project eingerichtet und ist Teil der breiteren nationalen 988 Suicide & Crisis Lifeline. Sie wird vom Department of Health and Human Services unter der Leitung von Robert F. Kennedy Jr. finanziert und bietet Notfallhilfe für LGBTIQ*-Jugendliche unter 18 Jahren, die erwägen, sich das Leben zu nehmen, indem sie sie mit Organisationen zur Suizidprävention zusammenbringt.

Seit Beginn im Juli 2022 hat das Bundesprogramm Angaben on PinkNews zufolge mehr als 1,2 Millionen Jugendlichen geholfen und mehr als 14,5 Millionen Kontakte weitergeleitet, darunter 9,8 Millionen Anrufe und 2,57 Millionen SMS.

Streichung finanzieller Mittel

Expand Foto: A. Iby / unsplash / CC0 Depression Suizid

Im April sickerte erstmals durch, dass die Trump-Regierung eine Kürzung der finanziellen Mittel für die Suizidprävention von LGBTIQ*-Jugendlichen plant. Reuters zitierte einen Sprecher des Office of Management and Budget des Weißen Hauses mit den Worten:

„Der Haushalt des Präsidenten finanziert die 988 mit 520 Millionen Dollar – die gleiche Zahl wie unter (dem ehemaligen Präsidenten Joe) Biden. Es werden jedoch keine Steuergelder für einen Chat-Dienst bereitgestellt, bei dem Kinder von ‚Beratern‘ ohne Zustimmung oder Wissen ihrer Eltern ermutigt werden, die radikale Gender-Ideologie anzunehmen.“

Am 19. Juni bestätigte Jaymes Black, CEO von Trevor Project, die Einstellung der LGBTIQ*-Hotline „in 30 Tagen“ und kritisierte: „Selbstmordprävention sollte niemals ein politisches Thema sein. Tatsächlich wurde diese Finanzierung in den letzten vier Jahren vom Kongress mit Unterstützung beider Parteien bewilligt.“

Keine spezielle Beratung mehr

LGBTIQ*-Jugendliche können sich zwar auch noch nach dem 17. Juli an die Krisen-Hotline 988 wenden, sie erhalten jedoch keine auf ihre persönliche Situation zugeschnittene Beratung mehr, was im Widerspruch zu den von der Substance Abuse and Mental Health Services Administration gemeldeten Daten steht, die zeigen, dass die Anrufe von 1.752 im September 2022 auf 58.924 im Februar 2025 gestiegen sind.

„Anti-LGBTIQ*-Angriffe von allen Regierungsebenen haben LGBTIQ*-Jugendliche, insbesondere trans* Jugendliche in eine psychische Krise gestürzt, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Doch trotz dieses beispiellosen Bedarfs an Unterstützung streicht die Regierung einen Dienst und setzt Hunderttausende von LGBTIQ*-Kindern einem höheren Suizidrisiko aus“,

heißt es auf der Website von The Trevor Project.

Um die Zukunft der Krisendienste von Trevor sowie anderer lebensrettender Programme trotz mangelnder Finanzierung sicherzustellen, hat The Trevor Project die spendenbasierte „Emergency Lifeline“-Kampagne ins Leben gerufen.