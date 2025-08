Vollerotiksternchen Juan Carlos Florián wird Minister

Bogotá – Manchmal schreibt das Leben einfach die geilsten Drehbücher. Im streng katholischen Kolumbien, wo der Weihrauch oft schwerer wiegt als der Fortschritt, sorgt eine Personalie für hochgezogene Augenbrauen und dürfte konservative Herzen kollektiv aus dem Takt bringen: Der ehemalige Pornodarsteller und Sexarbeiter Juan Carlos Florián wird neuer Minister für Gleichstellung. Ja, richtig gelesen. Halleluja!

Der linksgerichtete Präsident Gustavo Petro hat mal wieder sein Händchen für unkonventionelle Entscheidungen bewiesen und Florián an die Spitze des erst 2023 gegründeten Ministeriums berufen. Dessen Mission: sozial benachteiligten Gruppen den Zugang zu staatlichen Programmen zu erleichtern. Und wer wüsste besser, was es heißt, am Rande der Gesellschaft zu stehen, als jemand, der mit den Stigmata der Sexarbeit konfrontiert war?

Qualifikation schlägt Scheinheiligkeit

Doch wer jetzt denkt, hier wurde nur nach Schockwert entschieden, irrt gewaltig. Florián ist nicht nur offen bezüglich seiner Vergangenheit, er bringt auch einen beeindruckenden Lebenslauf mit. Der studierte Politikwissenschaftler war bereits als stellvertretender Minister tätig und hat jahrelang für internationale Entwicklungshilfeorganisationen gearbeitet. Er kennt den öffentlichen Dienst von innen und weiß, wie der Hase läuft – oder in seinem Fall, wie man ihn zum Hoppeln bringt.

Seine Botschaft: Meine Vergangenheit ist Teil von mir, aber meine Kompetenz definiert meine Zukunft. Mensch kann sich das Gezeter in den Kirchenbänken und den Klatsch in den vornehmen Salons von Bogotá schon jetzt bildlich ausmalen. Göttlich!

Ein Ministerium mit bewegter Vergangenheit

Die Ernennung ist Teil eines größeren Stühlerückens in Petros Regierung. Seit seinem Amtsantritt im August 2022 hat der Präsident bereits über 50 Minister verschlissen. Das Gleichstellungsministerium selbst hat eine turbulente Gründungsgeschichte. Ins Leben gerufen wurde es von Francia Márquez, der ersten schwarzen Vizepräsidentin eines südamerikanischen Landes. Nach einem heftigen Zerwürfnis mit Petro, bei dem sie der Regierung „Rassismus“ vorwarf, trat sie im Februar von der Leitung des Ministeriums zurück.

Jetzt soll es also Juan Carlos Florián richten. Ein Mann, der bewiesen hat, dass er keine Angst vor der Kamera und erst recht keine vor Kontroversen hat. *ck / sex