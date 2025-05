Vom Urteil zum Übergriff? Neue Polizeipraxis gegen trans Frauen

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs zur rechtlichen Definition einer Frau sollen trans Frauen in Polizeigewahrsam im Vereinigten Königreich künftig von männlichen und nicht mehr von weiblichen Beamten einer Leibesvisitation unterzogen werden.

Am 16. April entschied der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, dass sich das geschützte Merkmal „Geschlecht“ gemäß dem Gleichstellungsgesetz von 2010 auf die Biologie bezieht und trans Frauen nicht unter die gesetzliche Definition einer Frau fallen.

Der Fall wurde von der geschlechterkritischen Gruppe For Women Scotland gegen die schottische Regierung angestrengt. Diese hatte trans Frauen mit einem sogenannten Gender Recognition Certificate (GRC) bis dahin als vollwertige Frauen im Sinne des Gleichstellungsgesetzes behandelt (männer* berichtete).

Das Urteil hatte weitreichende Auswirkungen auf die trans- und nichtbinäre Community Großbritanniens. Frauenhäuser oder Sportvereine können trans Frauen nun gezielt ausschließen, ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. So kündigten der englische Fußballverband, der englische und walisische Cricketverband und das schottische Parlament PinkNews zufolge bereits Verbote für trans Frauen in Frauenräumen und bei Frauenaktivitäten an.

Trans Frauen sind seit dem Urteil in allen frauenspezifischen Kontexten rechtlich nicht mehr abgesichert – sei es im Gesundheitssystem, in geschützten sozialen Räumen ... oder im Strafvollzug.

Bei Leibesvisitationen zählt das biologische Geschlecht

Das Leitungsgremium der britischen Strafverfolgungsbehörden, der National Police Chiefs' Council (NPCC), hat nun die rechtlichen Auswirkungen des Urteils des britischen Obersten Gerichtshofs ebenfalls geprüft und vorläufige Richtlinien zu Leibesvisitationen von trans Personen und durch trans Polizist*innen und Mitarbeiter*innen durchgeführte Leibesvisitationen veröffentlicht. In der Erklärung zur Richtlinie vom 22. Mai heißt es:

„Es wird klargestellt, dass gründliche polizeiliche Durchsuchungen, etwa solche, bei denen intime Körperteile freigelegt werden, von Polizeibeamten und Mitarbeitern des gleichen biologischen Geschlechts wie die festgenommene Person durchgeführt werden sollten.“

Das NPCC fügte jedoch auch hinzu, dass in begrenztem Umfang möglicherweise „Ausnahmen in Betracht gezogen“ würden, bei denen jemand verlangen könne, von Polizeibeamt*innen des bestätigten Geschlechts durchsucht zu werden. „Die Richtlinie besagt ausdrücklich, dass für jede Durchsuchung, die nicht auf Grundlage des biologischen Geschlechts durchgeführt wird, die schriftliche Zustimmung des Häftlings, des die Durchsuchung durchführenden Beamten sowie des genehmigenden Beamten erforderlich ist.“

Würde und Respekt sollen gewahrt bleiben

Die Erklärung schließt mit einem persönlichen Statement des Polizeipräsidenten und Vorsitzenden des NPCC Gavin Stephens, der auf die Relevanz von Einheitlichkeit und Klarheit für die Polizei verwies. Das Ziel der Richtlinie habe darin bestanden, „das Urteil des Obersten Gerichtshofs in der gesamten Polizeiarbeit pragmatisch und konsequent umzusetzen. Wir haben zügig mit der Entwicklung dieser vorläufigen Leitlinien gearbeitet, da es wichtig ist, dass Beamte und Mitarbeiter Leitlinien darüber haben, wie Durchsuchungen im Lichte des Urteils des Obersten Gerichtshofs durchgeführt werden sollten.“

An die Community gerichtet erklärte Stephens: