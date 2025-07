Zuerst Transgender, jetzt Bisexuelle:

In den USA geht die Ausmerzung queerer Geschichte munter weiter: Nachdem im Februar alle Erwähnungen von trans* Personen von der Website des Stonewall National Monument entfernt wurden, hat die US-Regierung jetzt auch Hinweise auf bisexuelle Menschen löschen lassen.

Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass der National Park Service alle Erwähnungen von trans* Personen von der Website des New Yorker Stonewall National Monument, das an die historischen „Stonewall Aufstände“ von 1969 erinnert, entfernt hatte. Hintergrund war eine Reihe von Durchführungsverordnungen von Präsident Trump gegen Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion im öffentlichen und privaten Sektor. Laut Democracy Now wurden insgesamt über 8.000 Seiten von Websites der US-Regierung gelöscht, darunter von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und dem Außenministerium (männer* berichtete).

Expand männer* Logo

➡️ Alle Artikel und Hintergründe zu den „Stonewall Unruhen“ findet ihr im männer* Dossier Stonewall (Inn)

LGBTIQ+ - TQ+ - B

Wie nun bekannt wurde, sind offenbar auch Hinweise auf bisexuelle Menschen aus den offiziellen Beschreibungen entfernt worden. Die unabhängige Reporterin Erin Reed belegt auf ihrer Website www.erininthemorning.com, dass die Stonewall-Seiten auch im Hinblick auf Bisexuelle manipuliert wurden. Archivierte Versionen der Website aus der Wayback Machine des Internet Archive zeigen zum Beispiel, dass zunächst das Akronym LGBTQ+ durch LGB ersetzt wurde.

Ursprünglich hieß es auf der Website, dass „vor den 1960er Jahren fast alles, was mit einem offenen Leben als Lesbe, Schwuler, Bisexueller, Transgender oder Queer (LGBTQ+) zu tun hatte, illegal war“. In der überarbeiteten Version: „Fast alles, was mit einem offenen Leben als Lesbe, Schwuler, Bisexueller (LGB) zu tun hatte, war illegal.“

Im Zuge weiterer Änderungen, die offenbar im April vorgenommen wurden, wurde das Akronym vollständig entfernt, sodass in einer weiteren Version der Seite nur mehr Lesben und Schwule an den historischen Unruhen beteiligt waren: „Vor den 1960er Jahren war fast alles, was mit einem authentischen Leben als Schwuler oder Lesbe zu tun hatte, illegal.“

× Erweitern Quelle: https://www.nps.gov/ston/index.htm Screenshot Website des Stonewall National Monument

Erst nach Veröffentlichung des Artikels von Reed wurden bisexuelle Personen wieder auf der Titelseite des Stonewall National Monuments erwähnt. Somit finden sich auf der gesamte Website aktuell insgesamt nun zwei Erwähnungen von bisexuellen Menschen, verglichen mit acht vor den Änderungen.

Trans* Personen sucht man hingegen weiterhin vergeblich – obwohl auf der Website, etwa in der Rubrik „Bildung”, weiterhin prominente Fotos von bisexuellen und trans* Aktivist*innen während der Unruhen zu sehen sind, darunter Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera.