Abgeschoben unter massiver Gefahr für Leib und Leben

Die Münchner Lesbenberatung LeTRa übt scharfe Kritik an der Abschiebung der 33-jährigen Kiymet A. aus Bayern. Der Fall sei „außerordentlich besorgniserregend und erschütternd“, heißt es vom Verein. Es handle sich nicht um einen Einzelfall, so der Verein, aktuell würden immer mehr geflüchtete Menschen ohne ausreichende rechtliche Begleitung in kürzester Zeit abgeschoben, und zwar „ohne die nötige rechtliche Unterstützung oder Beratung zu erhalten“.

Zurück in die Türkei – unter massiver Gefahr

Wie MANNSCHAFT berichtete, wurde die gebürtige Türkin aus dem Landkreis Miesbach am Montag vergangener Woche nach Istanbul ausgeflogen. Nach Angaben von LeTRa wurde sie in den frühen Morgenstunden von der Polizei abgeholt, ohne die Möglichkeit, persönliche Gegenstände mitzunehmen. Kiymet A. sei damit in ein Land zurückgeführt worden, in dem ihr schwerste Gefahren für Leib und Leben drohen. Schon als Jugendliche sei sie von ihrer Familie zur Ehe gezwungen worden, nachdem sie sich widersetzte, habe ihr Bruder versucht, sie zu töten. Ihr gesamtes Leben habe sie unter permanenter Bedrohung durch die eigene Familie gestanden – noch verstärkt durch ihre Homosexualität.

Die Gefahr bestehe weiterhin, so LeTRa: In der Türkei gebe es keinerlei rechtliche Absicherung für queere Menschen, Pride-Demonstrationen seien verboten, und Übergriffe bis hin zu Hassverbrechen seien weit verbreitet. „Frauenrechtsorganisationen dokumentieren jedes Jahr Hunderte von Morden an Frauen, Femizide, viele davon ´Ehrenmorde´“, erläutert Vereinsvertreterin Julia Bomsdorf.

„Ein menschenrechtlicher Skandal“

Seit ihrer Abschiebung hält sich die 33-Jährige versteckt bei Bekannten in Istanbul auf, aus Furcht vor einem Wiederauffinden durch ihre Familie. „Die Entscheidung, Kiymet A. abzuschieben, ist ein menschenrechtliches Versagen. Deutschland hat sie in eine Situation gebracht, in der ihr Gewalt und möglicherweise ein Ehrenmord drohen“, erklärt Julia Serdarov von der Lesbenberatung LeTRa. Besonders dramatisch sei, dass die Betroffene im Asylverfahren ihre sexuelle Orientierung nicht offenlegen konnte – aus Angst vor Verwandten, die in Deutschland leben. Noch bevor sie mit professioneller Unterstützung ihre tatsächlichen Fluchtgründe hätte darlegen können, sei die Abschiebung vollzogen worden. Dieses Muster begegne man in vielen Fällen, so Serdarov weiter. Aktuell betreue der Verein in München zwölf lesbische Frauen aus der Türkei, die sich in vergleichbaren Lagen befänden.

Forderung nach sofortigem Abschiebestopp

LeTRa verlangt deshalb ein umgehendes Ende aller Abschiebungen von LGBTIQ*-Geflüchteten in die Türkei. Neben einer Sensibilisierung bei Asylanhörungen sei auch der Zugang zu qualifizierten Übersetzer*innen sicherzustellen. Ebenso müssten die Bedrohung durch Femizide sowie queerfeindliche Gewalt klar als legitime Fluchtursachen anerkannt werden. „Queeres Leben ist in der Türkei hoch gefährdet. Wer hier abschiebt, riskiert, dass Menschen getötet werden. Das ist nicht vereinbar mit den Grund- und Menschenrechten, zu denen sich Deutschland bekennt“, so Serdarov.