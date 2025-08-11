Bautzens CSD meldet sich eindrucksvoll zurück

× Erweitern Foto: Jens Schlueter / AFP

Wer hätte das nach dem Desaster vom letzten Jahr gedacht? Die sächsische Stadt, die 2024 zum Symbol für queeren Protest unter Belagerung wurde, hat dieses Jahr ein Comeback hingelegt, das sich gewaschen hat. Die Polizei zieht eine „positive Bilanz“, und die Community feiert einen Sieg auf ganzer Linie.

Dieses Jahr ist alles anders. Die Polizei in Bautzen resümiert einen „durchweg friedlichen Versammlungsverlauf“. Und die Zahlen? Ein Traum! Rund 3.000 Menschen zogen bei der Parade durch die Straßen, dazu kamen noch etwa 400 Unterstützer. Die rechte Szene? Konnte nur noch rund 500 Teilnehmer mobilisieren.

Laut Polizei gab es „keine größeren Ausschreitungen“. Ein paar Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gehören in Sachsen leider immer noch zum Standard-Repertoire, ändern aber nichts am Gesamteindruck: Bautzen kann auch anders.

Ein Jahr nach dem Tiefpunkt

Wer jetzt jubelt, sollte sich kurz daran erinnern, wie die Lage letztes Jahr aussah. 2024 war der CSD in Bautzen ein Akt des puren Widerstands unter einer „massiven Drohkulisse rechtsextremer Gruppen“. Nur etwas mehr als 1.000 Mutige trauten sich auf die Straße, ihnen gegenüber standen 680 Gegendemonstranten.

Die Abschlussparty musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden und die massive Polizeipräsenz erinnerte an CSDs in Russland oder Polen. Es war ein düsteres Bild, das viele befürchten ließ, die queere Sichtbarkeit in der Region sei am Ende.

Damals schloss Organisator Jonas Löschau mit dem Satz:

„Wir lassen uns nicht vertreiben!“

Offenbar waren das keine leeren Worte. Die massive Steigerung der Teilnehmerzahlen in diesem Jahr zeigt, dass die Drohungen und der Hass der Rechten genau das Gegenteil bewirkt haben: einen beeindruckenden Akt der Solidarität. Die queere Community und ihre Verbündeten aus Sachsen und ganz Deutschland haben die Stadt zurückerobert – mit Glitzer, lauter Musik und dem unbändigen Willen, sich nicht einschüchtern zu lassen. *ck/AFP