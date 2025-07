Bundesrat hisst Regenbogenflagge

Anders als der Bundestag wird der Bundesrat am Samstag anlässlich des Christopher Street Days (CSD) die Regenbogenflagge hissen.

Die Fahne werde vor dem Gebäude „als Zeichen für Vielfalt, Respekt und Toleranz“ wehen, teilte die Länderkammer am Freitag mit. Diese Werte gehörten „ebenso wie Freiheit und Gleichheit zum Kern der Demokratie“, begründete Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger (SPD) die Entscheidung. Jeder Mensch habe das Recht, so die saarländische Ministerpräsidentin, „ohne Diskriminierung in Würde zu leben und zu lieben“.

„Dafür steht die Regenbogenflagge: als Bekenntnis zu Werten, denen wir uns als Demokratinnen und Demokraten verpflichtet fühlen.“

Die diesjährige CSD-Demonstration in Berlin findet am 26. Juli statt. Der Protestzug zieht von Mitte über Schöneberg zur Siegessäule im Stadtteil Tiergarten. Unterwegs führt die Parade auch am Gebäude des Bundesrats vorbei.

Für den Bundestag hatte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hingegen entschieden, dass die Regenbogenflagge nicht wehen wird. Am 16. Mai ließ sie über eine Pressemitteilung erklären, der Deutsche Bundestag werde die Regenbogenflagge zwar am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie (IDAHOBIT), hissen, nicht jedoch am CSD. „Ich habe [...] entschieden, dass dies der einzige Anlass sein wird und eine entsprechende Beflaggung sich nicht auch auf den Christopher-Street-Day erstreckt, der als Tag der Versammlung, des Protests und der Feier von seiner kraftvollen Präsenz auf den Straßen lebt.“

*AFP/sah