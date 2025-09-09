Ein Bild von Shakespeares Liebhaber?

× Erweitern Fotos: Canva (links), University of Warwick (rechts)

Ein winziges Porträt aus den 1590er-Jahren entfacht aktuell eine jahrhundertealte Debatte: Es zeigt einen jungen Mann mit Locken, Perlen und auffallend zarten Zügen. Expert*innen wie der Shakespeare-Biograf Sir Jonathan Bate und die Kunsthistorikerin Elizabeth Goldring halten ihn für Henry Wriothesley, 3. Earl of Southampton – Adliger, Förderer Shakespeares und seit langem heißester Kandidat für die Rolle des rätselhaften „Fair Youth“, dem mehr als 100 Sonette gewidmet sind.

Androgyn und intim

Das Miniaturporträt, zugeschrieben dem Hofmaler Nicholas Hilliard, zeigt einen androgyneren Typus, als man ihn aus offiziellen Herrscherporträts jener Zeit kennt. Schmuck, Perlenarmbänder und die fast feminine Pose verstärken den Eindruck von Intimität. „Man kann auf den ersten Blick kaum sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist“, erklärt die Expertin Emma Rutherford – und spricht von einem möglichen frühen Beispiel homoerotischer Darstellung in der englischen Kunst.

Ein Herz, das übermalt wurde

Expand Foto: University of Warwick

Noch bemerkenswerter ist die Rückseite: Das Porträt wurde auf eine Spielkarte mit Herzsymbol gemalt. Später wurde dieses Herz jedoch durch ein schwarzes Pik- oder Speersymbol ersetzt. Rutherford deutet diesen Eingriff als „leidenschaftlichen Akt“ – kein beiläufiges Detail, sondern ein Zeichen von Gefühlen, die verletzt wurden.

Besonders pikant: Shakespeares Familienwappen zeigt ebenfalls einen Speer. Manche Fachleute sehen darin einen symbolischen Hinweis auf den Dichter selbst. Die Theorie: Southampton schenkte Shakespeare das Bild als Zeichen ihrer Nähe. Als der Earl 1598 heiratete, könnte das Porträt zurückgegeben worden sein – das übermalte Herz als stumme Spur eines gebrochenen Bandes.

Shakespeares Sonette und der „Fair Youth“

Die Debatte um Shakespeares Sexualität ist nicht neu. Von seinen 154 Sonetten richten sich rund 126 an einen schönen jungen Mann, dessen Ausstrahlung und emotionale Bedeutung in glühenden Worten gepriesen werden. In Sonett 20 beschreibt Shakespeare ihn sogar als „master-mistress of my passion“. Auch die frühen Gedichte Venus and Adonis (1593) und The Rape of Lucrece (1594) widmete er dem Earl of Southampton – in auffällig zärtlichem Ton.

Kritiker*innen verweisen hingegen darauf, dass innige Sprache zwischen Männern in der elisabethanischen Epoche nicht unüblich war. Dennoch nährt gerade die Mischung aus poetischer Leidenschaft und biografischen Anspielungen seit Jahrhunderten Spekulationen über eine persönliche Beziehung.