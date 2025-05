Glosse 🚹 Warum auch wir Queers den Herrentag zelebrieren sollten

Der sogenannte „Herrentag“. Ein Tag, an dem grölende Cis-Männer mit Bollerwagen voller Bier durch die Gegend ziehen und ihre vermeintliche Männlichkeit zelebrieren. Klingt erstmal nicht so prickelnd für uns, oder? Falsch gedacht! Denn mit ein bisschen queerer Magie und der richtigen Einstellung wird auch dieser Feiertag zu unserem ganz persönlichen Freudenfest. Hier sind unsere Top 5 Gründe, warum Christi Himmelfahrt auch für uns ein Grund zum Feiern ist – und zwar so richtig!

1. Solidarität mal anders: Die Kunst des stilvollen Absturzes

Liebe Hetero-Kollegen, wir sehen euch. Wir sehen euren Durst, eure Bollerwagen-Paraden, euren unbändigen Willen, diesen einen Tag im Jahr so richtig die Sau rauszulassen. Und wisst ihr was? Wir sind solidarisch! Aber auf unsere Art. Statt Dosenbier gibt’s vielleicht einen kühlen Prosecco Rosé (oder drei), statt schlechter Schlagermusik dröhnt feinster House aus den Boxen und der Bollerwagen... nun ja, der wird durch eine Designer-Tragetasche ersetzt, in der sich neben dem Schampus auch noch Platz für ein paar sündige Snacks findet. Zeigen wir ihnen, wie man stilvoll eskaliert! Denn wer sagt, dass man zum Anstoßen auf die Männlichkeit (in all ihren glorreichen Facetten!) nicht auch ein bisschen Glitzer braucht?

2. Christi Himmelfahrt? Eher Christi Hmmmm-Fahrt ins Lustparadies!

Mal ehrlich, die Story mit der Himmelfahrt ... klingt doch ein bisschen nach einer Ausrede, oder? „Ich bin dann mal oben, Jungs!“ Wir haben da so eine Vermutung, was der gute Jesus und seine Jünger an diesem Tag wirklich getrieben haben könnten. Vielleicht eine kleine, exklusive Pool-Party am See Genezareth? Eine himmlische Massage-Kette? Oder einfach nur ein ausgiebiges „Coming together“ im wahrsten Sinne des Wortes? Wie auch immer: Lasst uns anstoßen auf die Fantasie, auf göttliche Körper und darauf, dass der Weg zum wahren Himmel vielleicht doch eher durch ... Und hier brechen wir ab. Der Kinder wegen ...

3. Testosteron-Schub gefällig? Feiert eure Männlichkeit – egal welche!

Wer braucht schon teure Hormontherapien, wenn man einen ganzen Tag hat, um die eigene, individuelle Männlichkeit abzufeiern? Ob du nun der haarige Bär bist, der zarte Twink, der sportliche Otter oder irgendetwas Wundervolles dazwischen oder komplett außerhalb dieser Schubladen – heute ist DEIN Tag! Zeig dich, sei stolz, sei laut! Der Bollerwagen mag im Keller bleiben (oder eben nicht, wir urteilen nicht!), aber die innere Überzeugung, ein geiler Typ zu sein, die muss raus! Umarmen wir unsere Brüder, stoßen wir an auf das, was uns verbindet: das grandiose Gefühl, ein Mann* zu sein, der liebt, wen er will.

4. Vatertag? Wir sind die Daddies, die die Welt (und die Jugend) braucht!

Nicht jeder von uns hat kleine Racker gezeugt, die uns selbstgemalte Bilder mit „Bester Papa der Welt“ schenken. Aber mal Hand aufs Herz: Sind wir nicht alle irgendwie Väter? Oder zumindest Daddy-Material? Für die einen der Sugar Daddy mit dem prall gefüllten Portemonnaie (und anderen Vorzügen), für die jungen Hüpfer der erfahrene Mentor, der ihnen die wirklich wichtigen Dinge im Leben beibringt (zwinker, zwinker), und für unsere Freunde oft einfach der Fels in der Brandung mit einem offenen Ohr und einer stets gut gefüllten Hausbar. Also, Jungs: Erhebt die Gläser auf uns – die unkonventionellen, aber umso heißeren Vaterfiguren dieser queeren Welt!

5. Weil wir’s können! Und weil freie Tage + Alkohol = Grund genug!

Seien wir doch mal ganz ehrlich: Brauchen wir wirklich einen tiefgründigen Anlass, um die Korken knallen zu lassen oder das Bierfass anzuzapfen? Es ist ein freier Tag. Die Sonne scheint (hoffentlich!). Die Aussicht auf gute Gesellschaft, anregende Gespräche und vielleicht das eine oder andere erotische Abenteuer ist doch Motivation genug. Also, packt die Picknickdecke ein, ruft eure liebsten Jungs zusammen und macht diesen Herrentag zu eurem Tag! Denn am Ende des Tages geht es doch nur darum: das Leben zu feiern, die Gemeinschaft zu zelebrieren und verdammt viel Spaß dabei zu haben. Prost, ihr Schönheiten! Auf uns!