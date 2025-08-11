Mr Gay Europe 2025 packt aus: Michael Pereira im Interview

Am 4. August 2025 wurde Michael Pereira in Amsterdam zum Mr Gay Europe gekürt – als erster Schweizer im Wettbewerb. Der 30-jährige angehende Kinderarzt aus Zürich und Zermatt überzeugte in Wissenstests, Jurygesprächen und sportlichen Challenges. Aufgewachsen in einem Bergdorf und früh mit Ausgrenzung konfrontiert, arbeitet Pereira heute im Kinderspital Zürich und lebt mit seinem Partner Dominic Barker. Mit seinem Projekt „Safe to Grow“ setzt er sich für sichere, queerfreundliche Räume für Kinder und Jugendliche ein – in Schulen, Kliniken und Familien (männer* berichtete).

Im Interview erzählt er, welche Erfahrungen ihn geprägt haben und wie er mit „Safe to Grow“ Veränderungen anstoßen will.

Was ist dein Ziel mit „Safe to Grow“?

Mein Ziel ist es, queeren Kindern und Jugendlichen Räume zu schaffen, in denen sie sicher, sichtbar und verstanden sind; sei es in Schulen, bei Ärzt*innen oder im öffentlichen Diskurs. Ich will, dass queere Kinder nicht länger in Angst aufwachsen, sondern mit Stolz. Dass sie nicht mehr schweigen müssen, sondern gehört werden. „Safe to Grow“ soll aus Scham wieder Würde machen und aus Unsichtbarkeit echten Schutz.

Welche 3 kleinen Veränderungen könnten denn den Alltag queerer Kids sofort verbessern?

Wenn Lehrpersonen und Erwachsene aktiv queere Themen sichtbar machen durch Sprache, Bücher, Plakate oder offene Gespräche.

Wenn Kinder schon früh lernen, dass es viele Arten von Liebe, Identität und Familie gibt und alle davon gültig sind.

Wenn queere Kinder mindestens eine erwachsene Bezugsperson haben, bei der sie sich sicher fühlen dürfen; sei es eine Lehrkraft, ein Elternteil oder ein*e Ärzt*in.

Was hättest du deinem 15-jährigen Ich gerne gesagt?

Ich würde ihm sagen:

Du bist nicht falsch. Du bist nicht zu viel. Du bist einfach du – und genau das wird eines Tages deine grösste Stärke sein. Ich weiss, wie einsam es sich anfühlen kann, wenn man denkt, man sei der Einzige. Aber ich verspreche dir: Es gibt eine Welt da draussen, in der du nicht nur Platz hast – sondern gebraucht wirst.

Was würdest du queeren Kids mitgeben, die sich damit allein fühlen?

Du bist nicht allein, auch wenn es sich gerade so anfühlt. Es gibt Menschen, die dich verstehen, die dich sehen und die dich genauso lieben, wie du bist. Dein Leben hat Platz für Licht, Liebe und Zugehörigkeit. Bitte bleib hier. Bitte bleib du.

Deine Message an die queere Community in Europa?

Wir sind viele. Wir sind stark. Und wir sind nicht mehr bereit, uns klein zu machen. Unsere Sichtbarkeit ist kein Luxus - sie ist überlebenswichtig. Lasst uns laut, liebevoll und solidarisch bleiben – für die, die uns vorausgegangen sind, und für die, die noch nach uns kommen. Europa braucht unser Licht. Lasst es leuchten.