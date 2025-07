Jede*r Zweite kennt einen. Und du?

× Erweitern Bild: © Netflix / Assetshare zur Serie „OLYMPO“

Denk kurz an deinen Freundeskreis. Kennst du jemanden, der schwul ist? Bi? Trans*? Nicht-binär? Falls du jetzt zögerst, bist du nicht allein: Eine neue Umfrage zeigt, dass viele Menschen in Deutschland zwar homosexuelle Bekannte haben – aber andere queere Identitäten oft unbemerkt bleiben.

Die vom Statista Research Department im Juli 2025 veröffentlichte Umfrage basiert auf den Antworten von 17.525 Befragten zwischen 18 und 74 Jahren. Die zentrale Frage lautete, ob man eine Person aus dem Umfeld – sei es Familie, Freundeskreis oder Arbeitswelt – kenne, die sich einer bestimmten queeren Identität zugehörig fühlt.

Homosexuelle am sichtbarsten – aber noch lange nicht überall

Mit 56 % ist die Sichtbarkeit homosexueller Menschen in Deutschland relativ hoch. Mehr als jede*r Zweite kennt laut eigener Aussage jemanden, der sich als schwul oder lesbisch identifiziert. Aber das bedeutet auch: Für fast jeden Zweiten ist Homosexualität noch kein realer Bestandteil ihres Alltags. Das zeigt, wie stark Akzeptanz und Sichtbarkeit auch heute noch von Region, Generation oder Milieu abhängen.

Bisexualität: Häufig gelebt, selten gesehen

Rund 30 % der Befragten kennen eine bisexuelle Person. Das ist bemerkenswert wenig, wenn man bedenkt, dass sich in vielen Studien – vor allem unter jungen Menschen – deutlich mehr Menschen als bi oder pansexuell outen als als rein homosexuell. Der Grund liegt oft in gesellschaftlichen Zuschreibungen: Wer als bi lebt, wird häufig als „unentschlossen“ abgestempelt – oder verschwindet in heteronormativen Beziehungsmodellen schlicht aus dem Blickfeld.

Trans Sichtbarkeit wächst – aber bleibt fragil

Mit 15 % Sichtbarkeit im persönlichen Umfeld sind trans* Personen in der Umfrage deutlich seltener genannt. Die Gründe liegen auf der Hand: Wer sich als trans* outet, muss mit Diskriminierung, Ausgrenzung und strukturellen Barrieren rechnen – ob bei der Jobsuche, im Gesundheitssystem oder in der Familie. Trotz wachsender medialer Präsenz und politischer Diskussion bleibt der Weg zu einer offenen, sicheren Sichtbarkeit für viele versperrt.

Nicht-binäre Menschen: Die große Leerstelle

Gerade einmal 11 % der Befragten kennen nach eigener Aussage eine nicht-binäre, genderfluide oder geschlechtsnonkonforme Person. Diese geringe Zahl zeigt, wie tief das binäre Geschlechtersystem in unserem Denken und in unseren Institutionen verankert ist. Dabei fordern Aktivist*innen seit Jahren mehr Platz für geschlechtliche Vielfalt – in Sprache, in öffentlichen Räumen und im Rechtssystem.

Wen wir kennen, beeinflusst, was wir verstehen

Soziologische Studien belegen seit Langem: Persönliche Beziehungen zu queeren Menschen sind der stärkste Einflussfaktor für Akzeptanz, Offenheit und Unterstützung. Wer niemanden kennt, bleibt oft auf Medienbilder, Vorurteile oder Schweigen angewiesen. Die Sichtbarkeit queerer Menschen ist deshalb nicht nur eine Frage von Repräsentation – sondern von Bildung, Empathie und gesellschaftlichem Fortschritt.