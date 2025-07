Leitfaden für queere Dienstreisen in die USA

In einem kurzen und prägnanten Leitfaden informiert die Stiftung PROUT AT WORK über mögliche Risiken bei der Einreise von trans*, inter* und nicht-binären Menschen in die USA und gibt Tipps, was Arbeitgeber*innen und betroffene Mitarbeitende beachten sollen.

Seit dem 20. Januar 2025 gilt in den USA eine neue gesetzliche Regelung zur Geschlechtsanerkennung in offiziellen Dokumenten (Executive Order 14168). Diese erkennt ausschließlich das bei Geburt zugewiesene Geschlecht an und stellt somit einen deutlichen Rückschritt in der Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt dar – mit konkreten Auswirkungen auf Dienstreisen von trans*, inter* und nicht-binären Mitarbeitenden.

Im Juni 2025 hob das Urteil einer Bundesrichterin das Dekret vorerst teilweise auf, wodurch US-Bürger*innen erneut Pässe mit einem „X“-Eintrag erhalten können (männer* berichtete). Unklar bleibt jedoch, welche Auswirkungen dieses Urteil auf Reisende aus dem Ausland haben wird.

Herausforderungen für deutsche Unternehmen und Mitarbeitende

Die USA gelten für viele deutsche Unternehmen als zentraler Absatz- und Expansionsmarkt, weshalb Dienstreisen dorthin für Führungskräfte und Fachpersonal längst zum beruflichen Alltag gehören. Eine neue Regelung stellt dieses eingespielte System jedoch vor Herausforderungen, da sie sich direkt auf bestimmte Personengruppen auswirkt – mit spürbaren Konsequenzen für die Personalplanung, die Fürsorgepflicht der Unternehmen sowie die internationale Mobilität. Arbeitgebende sehen sich nun in der Verantwortung, nicht nur die Sicherheit und Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden zu gewährleisten, sondern auch unter wachsendem Druck praktikable und rechtssichere Lösungen zu entwickeln, um ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht gerecht zu werden.

Leitfaden „Dienstreisen in die USA“

Aufgrund der aktuellen rechtlichen Entwicklungen hat die PROUT AT WORK-Foundation den kompakten Leitfaden „Dienstreisen in die USA“ zu Dienstreisen in das Land und die Auswirkungen für trans*, inter* und nicht-binäre Mitarbeitende herausgegeben. Das zweiseitige Dokument enthält die wichtigsten Informationen, Risiken und Handlungsempfehlungen für Dienstreisen in die USA – sowohl für Arbeitgeber*innen als auch für betroffene Mitarbeitende selbst.

Quelle: PROUT AT WORK Auf www.proutatwork.de/dienstreisen-in-die-usa könnt ihr den Leitfaden herunterladen.

Der Leitfaden soll Unternehmen dazu bewegen, die Informationen und insbesondere die Risiken für trans*, inter* und nicht-binäre Mitarbeitende bei einer Einreise in die USA in die internen Reiserichtlinien aufzunehmen, um alle Mitarbeitende über die veränderten Bestimmungen zu informieren und eine möglichst sichere Einreise zu gewährleisten.

Bei weiteren Fragen steht PROUT AT WORK unter 089/1434 780-0 oder [email protected] zur Verfügung.