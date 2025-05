RAINBOW MAP 2025: Deutschland auf Platz 8

Mit der heute veröffentlichten Rainbow Map 2025 liefert ILGA-Europe ein umfassendes Bild der rechtlichen Lage von LGBTIQ*-Personen in 49 europäischen Staaten. Deutschland erreicht mit einem Gesamtwert von 66.13% Platz acht im Ranking, knapp hinter Griechenland und vor Norwegen. Im Vorjahr lag die Bundesrepublik noch auf Platz elf. Dieser Aufstieg scheint auf den ersten Blick ein Erfolg. Doch ILGA-Europe macht deutlich: Deutschlands Verbesserungen beruhen größtenteils auf angekündigten, nicht auf umgesetzten Reformen. Zugleich verlieren viele andere Staaten weiter an Boden. Der dritte Platz sagt damit vor allem eines: Europa ist queerpolitisch tief gespalten – und Deutschland steht an einem entscheidenden Scheideweg.

Was die Rainbow Map misst – und was nicht

Die Rainbow Map und der dazugehörige Rainbow Index analysieren auf Grundlage eines standardisierten Bewertungsrasters insgesamt 74 Indikatoren. Sie betreffen unter anderem:

Antidiskriminierungsschutz in Arbeit, Bildung, Gesundheit, Güter & Dienstleistungen

Gleichstellung im Familienrecht, insbesondere bei Adoption und Fortpflanzungsmedizin

Schutz vor Hasskriminalität und Hassrede

Rechtliche Anerkennung von Trans-, nicht-binären und intergeschlechtlichen Personen

Selbstbestimmung über den eigenen Körper (insbesondere für inter Kinder)

Rechte queerer Geflüchteter

Zivilgesellschaftliche Freiheiten (Meinungsäußerung, Versammlung, Vereinsarbeit)

Der Index bewertet nur rechtliche und politische Rahmenbedingungen – nicht aber deren Umsetzung in der Praxis oder gesellschaftliche Einstellungen. Auch Daten zu Diskriminierung, Gewalt oder Suizidalität queerer Menschen fließen nicht ein.

Deutschlands Aufstieg im Ranking – Reformen in der Warteschleife

Der Sprung Deutschlands vom zehnten auf den dritten Platz im ILGA-Ranking ist in erster Linie auf angekündigte Gesetzesreformen zurückzuführen, die von der Bundesregierung bislang jedoch nur teilweise umgesetzt wurden. ILGA-Europe hebt in seinem Bericht hervor, dass das geplante Selbstbestimmungsgesetz einen bedeutenden Fortschritt darstellt. Es soll das veraltete Transsexuellengesetz ablösen und trans sowie nicht-binären Personen eine unkomplizierte und diskriminierungsfreie Änderung des Vornamens und Geschlechtseintrags ermöglichen. Auch die angekündigte Reform des Abstammungsrechts, durch die lesbische Paare rechtlich gleichgestellt und automatisch als Eltern anerkannt werden sollen, wird positiv bewertet – wenngleich sie sich zum Veröffentlichungszeitpunkt der Rainbow Map noch im Gesetzgebungsverfahren befand.

Trotz dieser Reformvorhaben bleiben viele grundlegende Forderungen offen. So existiert in Deutschland weiterhin kein umfassendes Gleichstellungsgesetz, das sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität über alle Lebensbereiche hinweg – etwa im Gesundheitswesen, Wohnungsmarkt oder öffentlichen Dienst – einheitlich schützt. Auch das 2020 eingeführte Verbot sogenannter Konversionstherapien gilt nur für Minderjährige und ist durch Ausnahmeregelungen sowie mangelnde Kontrolle schwer durchsetzbar. ILGA kritisiert insbesondere, dass Erwachsene kaum geschützt sind und bislang kaum Strafverfolgung stattfindet. Auch die medizinische Begutachtungspflicht für trans Personen besteht in der Praxis weiter – trotz politischer Zusagen, sie abzuschaffen. Eine explizite gesetzliche Anerkennung nicht-binärer Menschen fehlt bislang völlig. Zwar besteht die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag als „divers“ führen zu lassen, doch es fehlt eine eigenständige rechtliche Grundlage, um daraus konkrete Rechte und Schutzansprüche abzuleiten. Auch intergeschlechtliche Kinder sind nach deutschem Recht theoretisch vor nicht notwendigen Operationen geschützt. In der Praxis jedoch finden weiterhin medizinische Eingriffe ohne informierte Zustimmung statt – ILGA-Europe kritisiert hier die unzureichende Kontrolle, unklare medizinische Standards und das Fehlen unabhängiger Aufsicht.

Große Unterschiede innerhalb Deutschlands

Die Rainbow Map bewertet ausschließlich nationale Gesetzgebung – aber auch innerhalb Deutschlands bestehen gravierende Unterschiede zwischen den Bundesländern. So gibt es etwa in Berlin und Hamburg explizite Landesaktionspläne für die Gleichstellung von LGBTIQ*-Personen, inklusive Ansprechstellen, Förderprogrammen und Fortbildungsangeboten für Verwaltung und Polizei. In Bayern hingegen wird queere Community-Arbeit bis heute kaum strukturell gefördert. Der Landesaktionsplan LGBTIQ*, der bereits 2018 angekündigt wurde, liegt weiterhin auf Eis.

Auch beim Thema Schule und Bildung gehen die Länder unterschiedlich vor. Während Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Brandenburg queere Inhalte explizit in den Lehrplänen verankert haben, findet man in konservativ regierten Ländern wie Sachsen oder dem Saarland kaum verbindliche Vorgaben.

× Erweitern Foto: Spartacus SPARTACUS GAY TRAVEL INDEX (GTI) 2025

Ein zweiter Blick auf die Realität: Der Spartacus Gay Travel Index

Neben der Rainbow Map bietet der jährlich erscheinende Spartacus Gay Travel Index eine komplementäre Perspektive auf die globale Lage von LGBTIQ*-Rechten – mit einem Fokus auf Reisebedingungen, gesellschaftliche Sicherheit und strafrechtliche Risiken. Während ILGA-Europe vor allem rechtliche Rahmenbedingungen innerhalb Europas bewertet, berücksichtigt der Spartacus-Index auch Reisewarnungen, gesellschaftliche Homofeindlichkeit und das Risiko von Verfolgung oder Gewalt. Deutschland erreicht im Gay Travel Index 2025 erneut 26 von 31 möglichen Punkten und teilt sich damit den 6. Platz mit Neuseeland. Die Spitzengruppe bilden Kanada, Island, Malta, Portugal und Spanien mit jeweils 31 Punkten. Zwar zeigt sich Deutschland damit als vergleichsweise queerfreundliches Reiseziel, aber auch hier weist Spartacus auf Schwachstellen hin: So wird beispielsweise die mangelnde gesetzliche Anerkennung nicht-binärer Identitäten oder die unvollständige Umsetzung des Verbots von Konversionstherapien negativ gewertet. Der Index ergänzt die Rainbow Map um die alltagspraktische Frage: Wie sicher ist ein Land tatsächlich für queere Menschen – nicht nur auf dem Papier, sondern im konkreten Erleben?

Europäische Rechtslage: Fortschritte mit Schlupflöchern

Deutschland ist an eine Vielzahl europäischer und völkerrechtlicher Verpflichtungen gebunden, darunter:

Artikel 21 der EU-Grundrechtecharta, der Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung untersagt. Allerdings gilt die Charta nur für Bereiche, in denen EU-Recht Anwendung findet (z. B. Arbeitsrecht, Binnenmarkt).

Die EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG) schützt gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz – aber nicht im Bereich Wohnen, Bildung oder Gesundheit. Eine geplante EU-Antidiskriminierungsrichtlinie, die dies ausweiten würde, liegt seit 2008 wegen Blockaden durch konservative Mitgliedsstaaten (u. a. Deutschland unter CDU-geführten Regierungen) auf Eis.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat mehrfach entschieden, dass Staaten ein rechtliches Anerkennungsverfahren für Transpersonen schaffen müssen (z. B. in „Goodwin v. UK“, 2002). Auch die Rechte queerer Familien werden zunehmend gestärkt – zuletzt in „Fedotova v. Russia“, wo der EGMR Russland verurteilte, weil es gleichgeschlechtlichen Paaren jede rechtliche Anerkennung verweigerte.

Deutschland erfüllt viele dieser Standards – aber teilweise nur formal oder halbherzig.

Die Spaltung Europas vertieft sich

Der ILGA-Europe-Bericht 2025 macht deutlich, dass sich Europa queerpolitisch immer stärker polarisiert. Während einige Länder gezielt Gleichstellungspolitiken ausbauen und gesetzlich verankern, kommt es in anderen Staaten zu massiven Rückschritten, in denen queere Rechte bewusst eingeschränkt oder abgeschafft werden. Besonders dramatisch ist die Entwicklung in Polen und Ungarn, die mit 20.5 beziehungsweise 22.8 Prozent am unteren Ende der EU-internen Skala liegen. In Polen hat die Regierung über Jahre hinweg sogenannte „LGBT-freie Zonen“ toleriert und finanziert gleichzeitig keine queeren Projekte mehr. Der Zugang zu umfassender Aufklärung in Schulen wird systematisch blockiert. In Ungarn ist die rechtliche Änderung des Geschlechtseintrags seit 2020 de facto unmöglich – eine gezielte Maßnahme, um trans Personen aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Zugleich werden Medien und NGOs, die sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzen, unter Druck gesetzt.

In Russland, das mit nur 2 Prozent am untersten Ende des gesamten Rankings steht, wurde im Jahr 2023 eine umfassende Gesetzgebung verabschiedet, die jede öffentliche Darstellung von queeren Lebensrealitäten unter Strafe stellt. Dazu gehören etwa Filme, Bücher, Veranstaltungen, Symbole oder Social-Media-Inhalte. Die queerfeindliche Repression geht mit Überwachung, Zensur und strafrechtlicher Verfolgung einher. Auch in Aserbaidschan, Armenien und der Türkei sind queere Menschen staatlicher Verfolgung, Polizeigewalt und sozialen Ausgrenzungsmechanismen ausgesetzt – teilweise ohne jeglichen rechtlichen Schutz.

Aber selbst in traditionell progressiven Ländern gibt es Defizite. So kritisiert ILGA-Europe etwa in Frankreich, das mit 61 Prozent im oberen Mittelfeld liegt, dass die Rechte von trans Personen rechtlich nicht ausreichend verankert sind. Die Verfahren zur rechtlichen Anerkennung des Geschlechts sind kompliziert und medizinisch aufgeladen. Zudem fehlt bis heute eine gesetzlich verankerte automatische Elternschaftsanerkennung für lesbische Paare, was betroffene Familien in rechtliche Unsicherheit stürzt. In Italien stagnieren queerpolitische Reformen seit dem Regierungsantritt der rechtskonservativen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der „DDL-Zan“, ein Gesetzesentwurf gegen Homo- und Transfeindlichkeit, wurde 2021 im Senat blockiert – und seither hat sich kaum etwas bewegt. Weder trans Rechte noch die rechtliche Absicherung von Regenbogenfamilien wurden seither verbessert. Vielmehr wird queeres Leben zunehmend politisch delegitimiert und öffentlich angegriffen.

× Erweitern Foto: ILGA Europe

Ein Appell an die Bundesregierung – und an Europa

ILGA-Europe appelliert klar: Rechtsgleichheit darf nicht bloße Fassade sein. Es reicht nicht, Fortschritt anzukündigen – entscheidend ist, ob Menschenrechte im Alltag spürbar sind. Deutschland müsse dafür sorgen, dass bestehende Schutzgesetze wirksam durchgesetzt werden und Lücken geschlossen werden: etwa im Familienrecht, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem und im Umgang mit Queerfeindlichkeit im Netz.

Gleichzeitig braucht es ein aktives europäisches Eintreten gegen queerfeindliche Regime. Die EU habe mit dem Rechtsstaatsmechanismus und der Kürzung von Fördergeldern an Polen oder Ungarn erste Zeichen gesetzt. Aber ILGA warnt: Der Schutz queerer Menschen muss ein zentrales Kriterium für EU-Mitgliedschaft, Fördermittel und Rechtsstaatlichkeit bleiben – auch über Wahlperioden hinaus.

Deutschland hat als wirtschaftlich und politisch starker Staat die Verantwortung, nicht nur Vorreiter im Gesetzestext zu sein – sondern auch glaubwürdiger Partner in der Umsetzung.

Queere Geflüchtete: Asylverfahren oft ohne Schutz

Ein weiterer zentraler Punkt im ILGA-Ranking betrifft den Schutz queerer Geflüchteter. Zwar erkennt Deutschland sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als Asylgrund an, doch die Umsetzung ist problematisch. Viele Betroffene berichten von Unwissen und Unsensibilität in Anhörungen, fehlerhaften Übersetzungen, misstrauischer Befragung oder gar von Diskriminierung durch Mitbewohner*innen in Gemeinschaftsunterkünften.

Laut einer Studie der Organisation Queer Refugees Deutschland trauen sich viele queere Geflüchtete nicht, ihre Identität im Verfahren offen zu machen – aus Angst vor Ablehnung oder Gewalt. Ein flächendeckendes Schulungssystem für Mitarbeitende des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie für Dolmetschende fehlt bis heute.

Die Rainbow Map bewertet hier, ob Asylrecht explizit Schutz für LGBTIQ*-Personen bietet, ob Verfahren sensibilisiert sind und ob es ergänzende Schutzmaßnahmen gibt – etwa getrennte Unterkünfte oder sichere Meldekanäle. Deutschland erfüllt hier laut ILGA nur einen Teil der Kriterien.

Digitale Räume: Hate Speech als wachsende Bedrohung

Auch beim Umgang mit Hassrede im Internet sieht ILGA-Europe Handlungsbedarf. Zwar wurde mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ein Instrument geschaffen, das Plattformen zur Löschung strafbarer Inhalte verpflichtet – aber queere Gruppen berichten immer wieder von ineffektiver Moderation, algorithmischer Unsichtbarmachung (Shadowbanning) und fehlender Unterstützung bei digitaler Gewalt.

Eine aktuelle Studie des Zentrums für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) zeigt, dass queerfeindliche Narrative in rechten Online-Ökosystemen massiv zunehmen – oft gezielt verknüpft mit Antifeminismus, Verschwörungstheorien oder transfeindlicher Rhetorik. ILGA-Europe fordert hier europaweit bessere Schutzmaßnahmen für queere User*innen, mehr Ressourcen für Monitoringstellen und klarere gesetzliche Leitlinien für Plattformbetreiber.

EU-Parlament als queerpolitische Akteurin?

Ein Hoffnungsträger auf europäischer Ebene ist das Europäische Parlament. In mehreren Resolutionen hat es sich in den vergangenen Jahren für den Schutz und die Gleichstellung von LGBTIQ*-Menschen ausgesprochen – etwa mit der Erklärung der EU zur „LGBTIQ-Freiheitszone“ im Jahr 2021, mit klaren Verurteilungen queerfeindlicher Politik in Ungarn und Polen oder mit Forderungen nach einer Reform des europäischen Asylrechts.