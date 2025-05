Magnus Hirschfeld: Ein Leben für die Gerechtigkeit durch Wissenschaft

Am 14. Mai 2025 jährt sich zum 90. Mal der Todestag von Dr. Magnus Hirschfeld, einer der herausragendsten und zugleich tragischsten Figuren im Kampf um sexuelle Selbstbestimmung und Menschenrechte. Dieses Datum, der 14. Mai, birgt eine besondere Symbolik, denn es ist nicht nur sein Todestag im Jahr 1935, sondern auch sein Geburtstag im Jahr 1868. Diese Koinzidenz umrahmt ein Leben, das ganz im Zeichen eines unermüdlichen Strebens nach Aufklärung und Akzeptanz stand. Magnus Hirschfeld, der deutsch-jüdische Arzt, Sexualforscher und Bürgerrechtler, gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der ersten Homosexuellen-Emanzipationsbewegung und als Vorkämpfer für die Rechte von LGBTIQ*-Personen. Sein Wirken war getragen von dem Leitmotiv „Per scientiam ad justitiam“ - „Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit“. Dieser Grundsatz war nicht nur ein Motto, sondern der philosophische Kern seines gesamten Schaffens, der seine Forschung, seinen Aktivismus und die von ihm gegründeten Institutionen antrieb. Der vorliegende Artikel würdigt diesen Visionär, indem er die wichtigsten Stationen seines Lebens und die Kernaussagen seines revolutionären Denkens beleuchtet - ein Werk, das brutal unterbrochen, dessen Vermächtnis jedoch bis heute weltweit Bewegungen für Gleichberechtigung und Verständnis inspiriert.

× Zeittafel: Wichtige Stationen im Leben Magnus Hirschfelds Zeittafel: Wichtige Stationen im Leben Magnus Hirschfelds Jahr Ereignis Quellen 1868 Geburt in Kolberg (14. Mai) 1 1897 Gründung des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) (15. Mai) 1 1919 Gründung des Instituts für Sexualwissenschaft (6. Juli) 4 1933 Plünderung des Instituts (6. Mai) und Bücherverbrennung (10. Mai) 1 1932-1935 Exil (ab März 1932 Deutschland verlassen, ab Mai 1933 Paris, ab November 1934 Nizza) 2 1935 Tod in Nizza, Frankreich (14. Mai) 1

Frühe Prägungen und der Ruf zur Tat

Geboren am 14. Mai 1868 in Kolberg, Pommern (dem heutigen Kołobrzeg in Polen), entstammte Magnus Hirschfeld einer angesehenen aschkenasisch-jüdischen Familie. Sein Vater war ein geachteter Arzt und Sanitätsrat. Dieses Umfeld dürfte ihm früh Respekt vor der Medizin und möglicherweise auch ein Bewusstsein für den Status von Minderheiten vermittelt haben. Hirschfeld studierte zunächst vergleichende Sprachwissenschaften, dann Philosophie, Philologie und schließlich Medizin und Naturwissenschaften an verschiedenen Universitäten, darunter Straßburg, Berlin und München, und erlangte 1892 seinen medizinischen Doktorgrad. Frühe Reisen führten ihn unter anderem in die Vereinigten Staaten, wo er in Chicago die dortige homosexuelle Subkultur beobachtete und Parallelen zur Berliner Szene feststellte. Diese internationalen Erfahrungen erweiterten seinen Horizont und schärften seinen Blick für die Vielfalt menschlicher Sexualität.

Der entscheidende Impuls für seinen späteren unermüdlichen Aktivismus erwuchs jedoch aus direkten, oft schmerzhaften Erfahrungen. In seiner naturheilkundlichen Praxis in Magdeburg und später in Berlin-Charlottenburg wurde er mit dem tiefen Leid seiner homosexuellen Patienten konfrontiert. Viele von ihnen trugen „Suizidalnarben“, stumme Zeugen verzweifelter Selbsttötungsversuche, und Hirschfeld sah sich oft in der Rolle, ihnen Lebensmut zuzusprechen. Diese Begegnungen mit menschlichem Leid, verursacht durch gesellschaftliche Ächtung und Kriminalisierung, transformierten seine ärztliche Tätigkeit in eine Mission für sozialen und rechtlichen Wandel. Der Prozess gegen Oscar Wilde im Jahr 1895, den Hirschfeld in seinen Schriften häufig thematisierte, wirkte wie ein Katalysator und verdeutlichte ihm die brutale Härte der gesellschaftlichen und juristischen Verfolgung. Ein besonders prägendes Erlebnis war der Suizid eines jungen Leutnants im Jahr 1896, den Hirschfeld wegen schwerer Depressionen im Zusammenhang mit dessen Homosexualität behandelt hatte. Diese persönliche Tragödie scheint seinen Entschluss, sich öffentlich für die Rechte Homosexueller einzusetzen, endgültig gefestigt zu haben. Noch im selben Jahr veröffentlichte er unter dem Pseudonym Th. Ramien sein erstes Werk zur Homosexualität, „Sappho und Socrates: Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?“, bevor er seine Praxis nach Berlin-Charlottenburg verlegte, um sich ganz dieser neuen Aufgabe zu widmen. Sein Weg war somit nicht primär akademisch motiviert, sondern tief in Empathie und der unmittelbaren Konfrontation mit Ungerechtigkeit verwurzelt.

Wegbereiter der Sexualwissenschaft und Emanzipation

Hirschfelds Engagement manifestierte sich bald in der Gründung zweier wegweisender Institutionen, die seine Vision von „Gerechtigkeit durch Wissenschaft“ verkörpern sollten.

Das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) – Die erste Bastion des Kampfes

Am 15. Mai 1897, nur ein Jahr nach dem prägenden Suizid seines Patienten, gründete Hirschfeld gemeinsam mit dem Verleger Max Spohr, dem Juristen Eduard Oberg und dem Schriftsteller Franz Joseph von Bülow in seiner Berliner Wohnung das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK). Es war die weltweit erste Organisation, die sich für die Bürgerrechte von Homosexuellen einsetzte. Die primären Ziele des WhK waren klar definiert: die Abschaffung des Paragraphen 175 des deutschen Reichsstrafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, die wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Öffentlichkeit über Homosexualität, um Vorurteile abzubauen, und die Ermutigung Homosexueller, selbst für ihre Rechte einzutreten. Unter dem Motto „Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit“ reichte das Komitee bereits 1898 eine erste Petition mit rund 6000 Unterschriften namhafter Persönlichkeiten beim Reichstag ein, wenn auch zunächst ohne Erfolg. Zur Verbreitung seiner Forschungsergebnisse und zur Mobilisierung der öffentlichen Meinung publizierte das WhK das einflussreiche „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ und organisierte öffentliche Vorträge und Veranstaltungen.

Das Institut für Sexualwissenschaft (1919-1933) – Ein Refugium und Laboratorium

× Erweitern Foto: Archiv der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Das Institut für Sexualwissenschaft als internationaler Treffpunkt von Wissenschaft und queerer Community. 1933 wurde es von den Nationalsozialisten zerstört, seine Schriften verboten und verbrannt.

Auf dem Fundament der Vorarbeit des WhK errichtete Hirschfeld am 6. Juli 1919 das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin-Tiergarten. Es war die weltweit erste Institution dieser Art und entwickelte sich schnell zu einem Zentrum der Forschung und einem Symbol des Fortschritts in der Weimarer Republik. Das Institut verfolgte eine vielschichtige Mission: Es beherbergte eine einzigartige Bibliothek und ein umfangreiches Archiv zu den Themen Geschlecht, gleichgeschlechtliche Liebe und Erotik mit zehntausenden Büchern und Bildern. Es bot medizinische Dienstleistungen an, darunter Beratungen (allein im ersten Jahr rund 18.000 für 3.500 Personen, oft unentgeltlich für Bedürftige), gynäkologische Behandlungen, Therapien für sexuell übertragbare Krankheiten und frühe Formen geschlechtsangleichender Maßnahmen für transgeschlechtliche Personen, einschließlich Hormontherapien und Operationen. Hirschfeld setzte sich zudem bei der Polizei für die Ausstellung sogenannter „Transvestitenscheine“ ein, um transidente Menschen vor Verhaftung zu schützen. Darüber hinaus leistete das Institut Ehe- und Sexualberatung, Sexualaufklärung für Fachleute und Laien, veranstaltete Vorträge und unterhielt ein Museum für sexuelle Artefakte. Es setzte sich für Empfängnisverhütung und die Emanzipation der Frau ein und zog Wissenschaftler, Reformer und interessierte Besucher aus aller Welt an, darunter Persönlichkeiten wie Jawaharlal Nehru und Margaret Sanger.

Das WhK und das Institut waren keine isolierten Projekte, sondern Teile einer kohärenten Strategie. Das WhK schuf die politische und gesellschaftliche Grundlage, indem es Gesetze in Frage stellte und das öffentliche Bewusstsein schärfte. Das Institut lieferte dann die wissenschaftliche Forschung, die Bildungsressourcen und die praktische Unterstützung, um diese Forderungen zu untermauern und Individuen direkt zu helfen. Diese Verknüpfung von öffentlicher Fürsprache und institutionalisierter Forschung und Versorgung zeugt von Hirschfelds tiefem Verständnis, dass beide Aspekte für einen nachhaltigen Fortschritt unerlässlich waren. Das gemeinsame Leitmotiv „Per scientiam ad justitiam“ unterstreicht diese Symbiose: Das Institut lieferte die „scientia“ (Wissenschaft/Wissen), die das WhK nutzte, um für „justitia“ (Gerechtigkeit) zu argumentieren, während das Institut selbst durch seine direkten Hilfsangebote eine Form von Gerechtigkeit für Individuen schuf.

Revolutionäre Ideen: Die Theorie der sexuellen Zwischenstufen und darüber hinaus

Im Zentrum von Hirschfelds wissenschaftlichem Werk stand die „Theorie der sexuellen Zwischenstufen“. Er postulierte, dass menschliche Sexualität und Geschlechtlichkeit nicht als starre männlich-weibliche Dichotomie zu verstehen sind, sondern als ein Kontinuum existieren. Hirschfeld definierte „sexuelle Zwischenstufen“ als „männlich geartete Frauen und weiblich geartete Männer“. Er unterschied dabei vier Hauptmerkmale: die Geschlechtsorgane, die sonstigen körperlichen Eigenschaften, den Geschlechtstrieb und die sonstigen seelischen Eigenschaften. Auf dieser Basis errechnete er eine immense Zahl möglicher Sexualtypen über 43 Millionen -, um die natürliche Vielfalt menschlicher Existenzformen zu illustrieren. Diese Theorie zielte darauf ab, Homosexualität und andere Variationen als natürliche Punkte auf einem breiten Spektrum zu normalisieren und sie damit der Sphäre von Sünde, Verbrechen oder Krankheit zu entreißen. Es war ein radikaler Bruch mit den damals vorherrschenden pathologisierenden Sichtweisen. Allerdings fand diese Theorie nicht uneingeschränkte Zustimmung, selbst innerhalb der Homosexuellenbewegung kritisierten einige die Assoziation mit geschlechtlicher Nichtkonformität.

× Erweitern Grafik: Hirschfeld-AG der UdK Berlin Denkmal Eine neunköpfige Jury hatte sich im November 2015 des vergangenen Jahres für den Entwurf CALLA entschieden, der von einer internationalen Arbeitsgruppe aus Kunst, Architektur und Design am Institut für Kunst im Kontext der Universität der Künste Berlin stammt.

Besonders wegweisend war Hirschfelds Verständnis für transgeschlechtliche Menschen. Er prägte 1910 in seinem Buch „Die Transvestiten: Eine Untersuchung über den Erotischen Verkleidungstrieb“ den Begriff „Transvestit“. Später, 1923, führte er den Begriff „Transsexuelle“ ein und differenzierte zwischen Transsexualismus und Intersexualität. Hirschfeld war zutiefst davon überzeugt, dass transidente Personen ihrer wahren Natur entsprechend handelten und bei der Bestätigung ihrer Geschlechtsidentität unterstützt werden sollten, auch durch medizinische Transition. Sein Ausspruch „Das Geschlecht eines Menschen liegt mehr in seinem Geist als in seinem Körper... mehr im Gehirn als in den Genitalien“ " spiegelt dieses fortschrittliche Verständnis wider. Das Institut für Sexualwissenschaft bot entsprechende Behandlungen an.

Zu Hirschfelds weiteren bedeutenden Beiträgen zur Sexualwissenschaft zählen das 1914 erschienene umfassende Werk, Die Homosexualität des Mannes und des Weibes“, in dem er das Vorkommen von Homosexualität kulturübergreifend zu dokumentieren versuchte, und die erstmalige Vorlage statistischer Belege für die höhere Suizidrate unter Homosexuellen, die er direkt mit der Verfolgung durch den Paragraphen 175 in Verbindung brachte. Er wandte sich auch gegen rassistische anthropologische Theorien, wie jene über die sogenannte „Hottentottenschürze“, und betonte die Ähnlichkeit zwischen den Körpern von Khoikhoi-Frauen und deutschen Frauen.

Hirschfelds Theorie der „sexuellen Zwischenstufen“ und das damit verbundene Konzept eines „dritten Geschlechts“ waren revolutionär, indem sie die Natürlichkeit von Homosexualität und geschlechtlicher Varianz betonten. Dieser biologische Determinismus, obwohl strategisch wertvoll im Kampf gegen moralische Verurteilung und Kriminalisierung, steht im Kontrast zu heutigen Verständnissen, die stärker die soziale Konstruktion von Geschlecht und die Fluidität von Identität hervorheben. Dennoch war seine Arbeit ein entscheidender Schritt; er nutzte die ihm zur Verfügung stehende Wissenschaft im Dienste einer gerechten Sache. Sein Ziel war die Befreiung, auch wenn sich die wissenschaftlichen Paradigmen seither weiterentwickelt haben.

Im Visier des Hasses: Verfolgung und Zerstörung

Als Jude, bekennender Homosexueller (obwohl er dies aus den damaligen gesellschaftlichen Zwängen heraus nicht immer offen lebte ) und als prominenter Verfechter sexueller Befreiung wurde Magnus Hirschfeld früh zu einer Hassfigur für völkische und rechtsextreme Kreise und später für die Nationalsozialisten. Bereits 1920 wurde er bei einem Vortrag in München von völkischen Aktivisten tätlich angegriffen und schwer verletzt.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 gerieten Hirschfeld und sein Lebenswerk unmittelbar in höchste Gefahr. Das Regime begann umgehend mit der Schließung von Homosexuellen-Lokalen und dem Verbot einschlägiger Publikationen. Am 6. Mai 1933, während sich Hirschfeld auf einer Vortragsreise im Ausland befand (er hatte Deutschland im März 1932 verlassen und sollte nie wieder zurückkehren ), stürmten Mitglieder der Deutschen Studentenschaft und SA-Männer das Institut für Sexualwissenschaft. Sie verwüsteten die Räumlichkeiten, zerstörten Ausstellungsobjekte und plünderten zehntausende Bücher, Fachzeitschriften und einzigartige Forschungsunterlagen. Nur vier Tage später, am 10. Mai 1933, wurden die aus dem Institut geraubten Bücher und Archivalien, zusammen mit einer Büste Hirschfelds, auf dem Opernplatz (dem heutigen Bebelplatz) in Berlin öffentlich verbrannt. Hirschfeld soll Berichten zufolge Wochenschauaufnahmen dieser barbarischen Bücherverbrennung in einem Pariser Kino gesehen haben. Die deutsche Staatsbürgerschaft wurde ihm von der NS-Regierung aberkannt.

× Erweitern Foto: Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Hirschfeld Am 14. Mai 1868 wurde Magnus Hirschfeld in Kolberg geboren.150 Jahre später wird er als „Einstein des Sex“ weltweit verehrt.

Die Zerstörung des Instituts war weit mehr als ein Akt bloßen Vandalismus. Es handelte sich um einen gezielten Angriff auf mehreren Ebenen: Er war antisemitisch, da er sich gegen einen prominenten jüdischen Intellektuellen richtete; er war homophob und transphob, da er Forschung und Fürsprache für sexuelle Minderheiten zum Ziel hatte; und er war antiintellektuell, da eine einzigartige Bibliothek und Forschungsstätte vernichtet wurde. Dieser Akt symbolisierte den brutalen Versuch des NS-Regimes, eine progressive Weltanschauung und ihre wissenschaftlichen Grundlagen gewaltsam auszulöschen.

Exil und die letzten Jahre

Magnus Hirschfeld befand sich seit 1930 auf einer ausgedehnten Weltvortragsreise, die ihn unter anderem in die USA, nach Asien und in den Nahen Osten führte. In amerikanischen Zeitungen wurde er als „Einstein des Sex“ gefeiert. Er verließ Deutschland im März 1932 und kehrte nie wieder zurück. Sein Exil führte ihn zunächst nach Zürich, ab Mai 1933 lebte er in Paris, gemeinsam mit seinen Partnern Karl Giese und Li Shiu Tong. Trotz der niederschmetternden Nachrichten aus Deutschland und dem Verlust seines Lebenswerks versuchte er, sein Institut in Paris neu zu gründen, jedoch ohne Erfolg. Ungebrochen setzte er seine wissenschaftliche Arbeit fort. 1933 erschien sein Buch „Die Weltreise eines Sexualforschers“, im April 1935 wurde sein Werk,,L'Âme et l'amour, psychologie sexologique" (Der menschliche Geist und die Liebe: Sexologische Psychologie) in französischer Sprache veröffentlicht. Seine umfassende Studie „Rassismus“ erschien posthum. Im November 1934 zog Hirschfeld nach Nizza an der französischen Riviera.

Dort, im Exil, verstarb Magnus Hirschfeld am 14. Mai 1935 an seinem 67. Geburtstag. Seine Asche wurde auf dem Cimetière de Caucade in Nizza beigesetzt. Das Gebäude seines Berliner Instituts, das die Plünderung überstanden hatte, wurde 1943 durch Bombenangriffe zerstört. Selbst im Exil, konfrontiert mit dem Ruin seiner Existenzgrundlage und unermesslichem persönlichen und politischen Leid, erlosch Hirschfelds Engagement für Forschung und Aufklärung nicht. Seine fortgesetzte schriftstellerische Tätigkeit und die Versuche, sein Werk an einem neuen Ort wiederaufzubauen, zeugen von einer tiefen inneren Widerstandskraft und einem unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung seiner Mission, selbst als deren physische Verkörperung in Berlin vernichtet war.

Ein unvergängliches Erbe: Gerechtigkeit durch Wissenschaft wirkt fort

Magnus Hirschfeld gilt heute unbestritten als einer der einflussreichsten Sexualforscher des 20. Jahrhunderts und als einer der Gründerväter der ersten Homosexuellenrechtsbewegung. Sein Werk legte den Grundstein für spätere Forschungen; so entstand beispielsweise das Kinsey-Institut in den USA erst 1947 und konnte nur einen Teil dessen replizieren, was mit Hirschfelds Bibliothek verloren gegangen war. Er forderte die traditionelle Auffassung heraus, dass gleichgeschlechtliche Anziehung eine moralische Verfehlung oder Krankheit sei, und argumentierte stattdessen, es handle sich um eine angeborene, natürliche Eigenschaft. Seine Theorien über Geschlecht, die Identitäten jenseits der männlich-weiblichen Binarität anerkannten und für eine geschlechtsbejahende medizinische Versorgung plädierten, waren ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus und besitzen bis heute Relevanz.

× Erweitern Zum 90. Todestag erneuern die queeren Linken eine alte Forderung nach Wiedererrichtung eines Institutes für Sexualkunde in Berlin. 👉 dielinke-queer.de

Sein Aktivismus und das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee inspirierten frühe LGBTIQ*--Organisationen in anderen Ländern, wie die Society for Human Rights in Chicago (1924) und beeinflussten die Gründung der Mattachine Society in den USA. Sein Erbe wird heute durch Institutionen wie die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld in Deutschland geehrt, die sich der Forschung, Bildung und dem Abbau von Vorurteilen widmen. Gedenkveranstaltungen, wie jene zum 90. Todestag im Jahr 2025¹, unterstreichen seine anhaltende Bedeutung. Hirschfelds Ausspruch im Film „Anders als die Andern“ (1919), „Denn bald wird der Tag kommen, da wird die Wissenschaft den Sieg davontragen über das Irrtum, die Gerechtigkeit einen Sieg über die Ungerechtigkeit und die Menschenliebe einen Sieg über den Menschenhass und die Unwissenheit“, bleibt eine kraftvolle Botschaft. Auch Zitate wie „Die Frau, die am meisten befreit werden muss, ist die Frau in jedem Mann, und der Mann, der am meisten befreit werden muss, ist der Mann in jeder Frau“ 11, zeugen von einem nuancierten Verständnis von Geschlechtlichkeit.

Obwohl das NS-Regime Hirschfelds Werk brutal unterdrückte und sein Institut dem Erdboden gleichzumachen versuchte, erwiesen sich seine Ideen und sein Einfluss als außerordentlich widerstandsfähig. Seine bahnbrechenden Bemühungen, obwohl in Deutschland jäh beendet, legten Samen, die in späteren Jahrzehnten und in anderen Teilen der Welt aufgingen und maßgeblich zur globalen LGBTIQ*-Rechtsbewegung beitrugen. Dies verdeutlicht eindrücklich, dass selbst die grausamste Unterdrückung mächtige und gerechte Ideen nicht vollständig auslöschen kann. Das Vermächtnis Magnus Hirschfelds lebt fort – als Mahnung und als Inspiration im fortwährenden Streben nach einer Welt, in der Gerechtigkeit durch Wissenschaft und Menschlichkeit erreicht wird. *ck

