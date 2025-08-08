Mr Gay Europe 2025 kommt aus der Schweiz

× Erweitern Foto: Instagram/ mrgayeurope2025

Am 4. August 2025 wurde Michael Pereira, ein angehender Kinderarzt aus Zürich und Zermatt, im Rahmen der Pride Amsterdam als Mr Gay Europe 2025 gekürt – als erster Schweizer überhaupt in diesem Wettbewerb. Seine Krönung fand am Abschluss der mehrtägigen Veranstaltung statt, die u. a. aus einem LGBTIQ*-Geschichtstest, Juryinterviews und einem Staffelwettbewerb im Olympiastadion bestand.

Michaels Geschichte

Michael Pereira (30 Jahre alt) wuchs in einem kleinen alpinen Dorf auf, wo er aufgrund seiner Andersartigkeit Mobbingerfahrungen machen musste. Erst im Gymnasium fand er erstmals Anerkennung und Gemeinschaft. Seit 2020 arbeitet er im Kinderspital Zürich und lebt seit sieben Jahren mit seinem Partner Dominic Barker zusammen; ein zeremonielles Liebesversprechen in Portugal markierte eine besondere persönliche Etappe.

„Safe to Grow“: Sein Herzensprojekt

Mit dem Projekt Safe to Grow trat Michael Pereira nicht nur im Wettbewerb an – er machte es zum Herzstück seiner Mission. Ziel ist es, queerfreundliche und sichere Umgebungen zu etablieren, in denen Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität unbeschwert aufwachsen können. Der Fokus liegt auf drei zentralen Bereichen: Bildung, Gesundheitswesen und Familienstrukturen.

Kernmaßnahmen sind Sensibilisierungskampagnen, Schulungen für Fachpersonal – von Lehrkräften bis zu Mediziner*innen – sowie praktische Unterstützungsangebote für Betroffene und ihr Umfeld. Besonders dringlich ist für Pereira der Schutz von trans und nichtbinären Personen im Alltag: angefangen bei der inklusiven Gestaltung von Klassenräumen und Umkleiden bis hin zu respektvollen, korrekten Anrede- und Behandlungsformen im medizinischen Kontex

Im Interview mit dem britischen LGBTIQ*-Magazin Gscene betont Pereira: „I wanted to use my voice; not just for myself, but for all the queer children and teens out there who are struggling.“

Er war für die Teilnahme motiviert, weil der Titel eine echte Plattform bietet, um laut zu sein – nicht nur für sich, sondern für all jene queeren Kinder und Jugendlichen, die sich allein fühlen. Er möchte „Safe to Grow“ nun europaweit bekannt machen, Netzwerke aufbauen und echte Veränderung (statt nur Sichtbarkeit) bewirken.

„One of the biggest misconceptions is that being LGBTQ+ is still seen as a phase or something that can be fixed.“

Der Wettbewerb: Mr Gay Europe

Mr Gay Europe wurde 2005 von Tore Aasheim (Norwegen) und Dean Nelson (Irland) gegründet, um queeren Aktivismus europaweit sichtbar zu machen. Statt Schönheitsidealen zählen Authentizität, Haltung, soziale Kompetenz und ein konkretes Community-Projekt. Die Finalisten durchlaufen Disziplinen wie öffentliche Reden, Wissenstests und Projektpräsentationen mit gesellschaftlichem Mehrwert. Vergangene Gewinner zählen Matt Fistonich (Norwegen, 2023) mit seinem Mental-Health-Programm sowie Riccardo Sinisi (Italien, 2022) mit Anti-Mobbing-Workshops.

2025 sei diese Mission besonders relevant: In Ländern wie Ungarn, Polen oder Italien werden LGBTIQ*-Rechte teils massiv beschnitten. Der Wettbewerb versteht sich daher als Gegenstimme zu Intoleranz und als Plattform für eine starke, vernetzte Lobby.