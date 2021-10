Nach Transphobie-Debatte: „Mr Gay World“ bleibt Mister

×

2020 schrieb der trans* Mann Chiyo Gomes in Großbritannien Geschichte, als er das Finale des nationalen Wettbewerbs erreichte. Seine Teilnahme an „Mr Gay UK“ sorgte in der schwulen Community für eine transphobe Kontroverse – und brachte ihm, obwohl er nicht zum Sieger gekürt wurde, nun doch einen Sieg ein: Die hitzige Diskussion motivierte die Veranstalter offenbar dazu, sich klar zu positionieren – und nun auch offiziell trans* Männer willkommen zu heißen.