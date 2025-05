Pride Month gekapert: „Monat der natürlichen Familie“

Ein Rebranding des Monats Juni – mit fragwürdiger Botschaft

In den USA wird seit einigen Jahren von rechtskonservativen Politiker*innen und Organisationen gefordert, den Juni zum „Month of the Natural Family“ zu erklären. Offiziell soll damit die „klassische Familie“ – bestehend aus Vater, Mutter, Kind(ern) – gefeiert werden. Inoffiziell ist es eine klare Kampfansage gegen die Errungenschaften queerer Gleichstellung. Unterstützt wird die Initiative unter anderem von der Natural Family Foundation, die LGBTIQ*-Rechte ablehnt und Homosexualität als „nicht gottgewollt“ bezeichnet.

Der „Stolzmonat“: Deutscher Kulturkampf aus der Telegram-Ecke

Auch in Deutschland versuchen rechte Gruppen, den Pride Month zu kapern – unter dem Schlagwort „Stolzmonat“. Bereits 2023 riefen prominente rechte Influencer und Politiker*innen der AfD dazu auf, im Juni Nationalstolz statt queerer Vielfalt zu feiern. In sozialen Netzwerken kursierten Schwarz-Rot-Gold-Memes, Beiträge gegen „Gender-Ideologie“ und diffamierende Darstellungen queerer Menschen. Die Inhalte waren durchzogen von Homo- und Transfeindlichkeit.

Das Institute for Strategic Dialogue (ISD) analysierte die Onlineaktivitäten rund um den „Stolzmonat“ und kam zu dem Schluss: Die Kampagne ist keine spontane Gegenbewegung, sondern eine koordinierte rechtsextreme Aktion mit dem Ziel, anti-LGBTIQ*-Narrative zu stärken. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz warnte, dass insbesondere die Identitäre Bewegung und AfD-nahe Kreise gezielt queere Menschen angreifen und die demokratische Grundordnung unterwandern wollen.

Familie gegen Vielfalt? Ein künstlicher Gegensatz

Mit Begriffen wie „natürliche Familie“ oder „Stolz“ wird ein ideologischer Kampfplatz konstruiert, der queere Lebensentwürfe als Bedrohung darstellt. Die Strategie: klassische Rollenmuster verklären, queere Realitäten marginalisieren – und sich dabei selbst als Opfer vermeintlicher „Wokeness“ inszenieren. Dieses Framing ist nicht neu, aber durch digitale Netzwerke und rechte Medien erhält es neue Reichweite. Die Gegner*innen des Pride Month präsentieren sich selbst als unterdrückte Minderheit. Der Spieß wird umgedreht – aus jahrzehntelangem queeren Aktivismus wird plötzlich ein „Regenbogen-Diktat“, das angeblich unterdrücke, statt zu befreien.

Wer den Pride Month angreift, greift die Existenz von Millionen queerer Menschen weltweit an. Die rechten Kampagnen sind kein Ausdruck von „Meinungsfreiheit“, sondern gezielte Desinformationsstrategien mit klarer queerfeindlicher Stoßrichtung. Ihnen entgegenzuwirken heißt, sichtbar, laut und solidarisch zu bleiben.