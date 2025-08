ruhrPRIDE 2025: Protest und Partnerschaft

Hand aufs Herz: Wenn Tausende von Menschen für gleiche Rechte, Akzeptanz und eine offene Gesellschaft auf die Straße gehen, ist das erst einmal ein verdammt gutes Zeichen. Und genau das passierte beim großen Finale des ruhrPRIDE in Essen. Die Innenstadt bebte, die Regenbogenfahnen wehten und vom Kennedyplatz wummerten die Bässe – ein buntes, lautes und stolzes Statement gegen die ewig Gestrigen. Organisiert vom ruhrPRIDE e.V., hat sich der CSD zur größten queeren Sause im Pott gemausert.

× Erweitern Foto: Lukas Staab ruhrPRIDE 2025 – Hauptbühne

Neben der Demo durch die City und dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Musik und politischen Reden – Schirmherr und Oberbürgermeister Thomas Kufen inklusive – fiel vor allem ein Partner ins Auge: der Moderiese PRIMARK.

Essen, Ruhrgebiet und die ganze Welt

Klar, wenn ein Konzern mit Deutschlandzentrale in Essen plötzlich zum zweiten Mal in Folge den CSD sponsert, gehen bei vielen die Pinkwashing-Alarmglocken an. Primark hat sich aber nicht lumpen lassen:

10.000 Euro Spende

die Models für die Modenschau auf der Hauptbühne ausgestattet

im Store nebenan mit DJ-Sets, Glitzertattoos und Gratis-Eis gelockt

× Erweitern Foto: Lukas Staab ruhrPRIDE 2025 – PRIMARK glitzert dich auf

Sandra Luxem-Bremen, Geschäftsführerin von PRIMARK Deutschland, betont zudem in der gemeinsamen Pressemitteilung von ruhrPRIDE e.V. und PRIMARK:

„Vielfalt gehört zur DNA von PRIMARK. In unseren Teams in den Filialen und in unserer Haltung. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen sollten, und zwar nicht nur im Betrieb, sondern auch im öffentlichen Raum. Deshalb freuen wir uns, den ruhrPRIDE auch in diesem Jahr wieder zu unterstützen“

Und auch der ruhrPRIDE e. V. bezieht ganz klar Stellung zur Frage Sponsoring. Nach so vielen Seitenhieben und Rückziehern der Wirtschaft im Kontext mit Donald Trumps Feldzug gegen Diversity auf der ganzen Welt, wird in Essen positiv in die Zukunft von Pride und Partnerschaften geblickt:

„Der ruhrPRIDE ist eine Einladung, für demokratische Werte einzustehen und sichtbar zu machen, dass Vielfalt unsere Städte lebenswert macht. Die hohe Teilnehmer:innenzahl und dass wir dabei auf engagierte Partnerinnen zählen können, macht uns dankbar und zuversichtlich“

Interessant wird es auch auf der Website des Unternehmens: Primark ist nicht nur lokaler Sponsor. Das Unternehmen ist seit 2018 Partner von ILGA World, dem weltweiten Verband, der sich für die Rechte von LGBTIQ*-Menschen einsetzt.

Seitdem sind nachweislich über 500.000 Euro an die Organisation geflossen, um gezielt queere Jugendorganisationen weltweit zu vernetzen und zu stärken.

× Erweitern Foto: Lukas Staab ruhrPRIDE 2025 – Straßenfest

Das ist mehr als nur ein bisschen Glitzer für den schönen Schein. Es ist ein langfristiges, finanzielles Commitment, das weit über den CSD in Essen hinausgeht. Und am Ende des Tages zählt die Botschaft, die von Tausenden von Menschen im Herzen des Ruhrgebiets ausging: Für Intoleranz ist hier endgültig Schicht im Schacht. *ck