Sichtbar, aber nicht sicher

Während am Wochenende Hunderttausende für mehr Sichtbarkeit auf die Straße gehen, zeigen neueste Zahlen eine erschreckende Realität: Queerfeindliche Gewalt hat 2024 einen absoluten Höchststand erreicht. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei die Wohnungen mehrerer mutmaßlicher rechter Straftäter durchsucht.

× Erweitern Foto: H. v. Schimmer CSD Berlin

Am 26. Juli wird Berlin zum Schauplatz eines der größten Pride-Veranstaltungen Europas. Hunderttausende feiern beim Christopher Street Day (CSD) Vielfalt und Sichtbarkeit, fordern Gleichberechtigung und zeigen Flagge für queeres Leben. Doch während auf den Straßen Konfetti fliegt, wird hinter den Kulissen ermittelt – wegen brutaler Angriffe auf queere und politisch andersdenkende Menschen.

Zwischen Party und Polizeieinsatz

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern durchsuchte die Polizei die Wohnorte mehrerer mutmaßlicher rechter Straftäter. Die fünf Jugendlichen beziehungsweise Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen politisch Andersdenkende in den Berliner Stadtteilen Lichtenberg und Marzahn angegriffen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am 23. Juli gemeinsam in der Bundeshauptstadt mitteilten.

× Erweitern Foto: Pexels | Mart Production Gewalt Symbolbild

Drei der Verdächtigen sollen im September 2024 bei einem Angriff auf einen Mann wegen eines Antifa-T-Shirts beteiligt gewesen sein. Teilnehmer der Gruppe rissen diesem das Hemd vom Leib, beschimpften ihn homophob und schlugen ihn.

Die beiden weiteren Männer sollen bei einer Aktion in einem Waggon der Berliner S-Bahn in Lichtenberg im Oktober 2024 dabei gewesen sein. Damals hatten sich den Ermittlern zufolge Mitglieder der Gruppe vermummt, die Kameras abgeklebt, einen Mann geschlagen und ihn aufgefordert, seine Jacke auszuhändigen. Auch dieser wurde geschlagen.

Im Mai dieses Jahres soll der 17-jährige Verdächtige zudem einen Mann am Berliner Hauptbahnhof ins Gesicht geschlagen und ihn aufgefordert haben, ihm seinen Fußballfanschal zu geben. Er und ein 21-Jähriger stehen zusätzlich im Verdacht, verfassungsfeindliche Symbole im Internet veröffentlicht zu haben, etwa in Form eines Hitlergrußfotos.

Gegen die Verdächtigen wird wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Verbreitens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Bei den Durchsuchungen in Berlin und Wismar wurden Beweismittel wie Kleidungsstücke und Mobiltelefone beschlagnahmt. Festnahmen gab es laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

Gewalt in Zahlen

Was nach verstörenden Einzelfällen klingt, steht in einem beunruhigenden Zusammenhang: Die queerfeindliche Gewalt in Deutschland ist 2024 auf einem neuen Höchststand. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von datapulse.de

50 Prozent mehr queerfeindliche Straftaten als im Vorjahr

1.785 gemeldete Delikte insgesamt – davon 288 Gewaltangriffe

32 CSDs wurden durch rechtsextreme Störungen überschattet

87 Prozent der Betroffenen zeigen Übergriffe gar nicht erst an

Besonders alarmierend: Der Anstieg lässt sich nicht allein durch mehr Sichtbarkeit erklären. Das individuelle Risiko, Opfer queerfeindlicher Gewalt zu werden, steigt tatsächlich. Seit 2013 sind die gemeldeten Übergriffe um das 30-Fache gestiegen.

× Erweitern Quelle: www.datapulse.de/lgbtq-rechte-gewalt-deutschland Queerfeindliche Kriminalität Mehr zur Analyse queerfeindlicher Gewalt in Deutschland findet ihr auf www.datapulse.de/lgbtq-rechte-gewalt-deutschland.

Fortschritt auf dem Papier, Rückschritt auf der Straße?

Rechtlich steht Deutschland gut da, gilt sogar als Vorreiter der Gleichstellung mit neuen Gesetzen, politischen Maßnahmen und wachsender Sichtbarkeit wie dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, dem Nationalen Aktionsplan „Queer leben“ und Platz 8 von 49 Ländern auf der Rainbow Map 2025 (männer* berichtete).

Datapulse fordert, der nächste Schritt dürfe nicht in neuen Gesetzen allein bestehen, sondern in der Frage, wie diese gelebt werden:

„Wie gelingt es, aus rechtlicher Gleichstellung auch reale Sicherheit und Zugehörigkeit zu machen – 365 Tage im Jahr?“

Denn die Gesetzeslage schützt nicht vor Übergriffen und Gewalt im Alltag. In der U-Bahn. Auf dem Heimweg. Am Rande eines CSDs. Dass sich die Täter immer öfter radikalisieren, wie die aktuellen Ermittlungen zeigen, macht die Lage noch brisanter. Wenn schon Jugendliche mit 17 Jahren mit Hitlergruß und Schlägen gegen queere Menschen auffallen, ist das kein Randphänomen – sondern ein deutliches Warnsignal. *AFP/sah