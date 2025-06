Sophie Koch ist Queerbeauftragte der Bundesregierung

Am 28. Mai ernannte die sächsische SPD-Politikerin Sophie Koch zur neuen Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die 31-Jährige übernimmt diese Aufgabe für die Dauer der 21. Wahlperiode.

Das Amt der Queer-Beauftragten wurde 2022 geschaffen und ist im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt. Bisher hatte der Grünen-Politiker Sven Lehmann diesen Posten inne. Er leitet nun den Kulturausschuss im Bundestag (männer* berichtete). Seine Nachfolgerin Sophie Koch bringt als erste ostdeutsche, offen queere Abgeordnete neue Perspektiven in diese Position ein.

„Es gibt Anfeindungen und Übergriffe auf queere Menschen. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass eine starke sächsische Stimme aus der Community deren Anliegen und Belange nun in Berlin vertritt, für Akzeptanz und Vielfalt wirbt“,

erklärte Staatsministerin Petra Köpping zur Personalie. „Die Arbeit der Bundesbeauftragten ist wichtiger denn je.“

Eine engagierte Stimme aus Sachsen

Expand Foto: SPD-Fraktion Sachsen Sophie Koch

Sophie Koch wurde 1993 in Rodewisch im Vogtland geboren und ist tief in Sachsen, wie auch in der SPD verwurzelt. Bereits während ihres Studiums der Politikwissenschaften war Koch bei den Jusos aktiv, später als Vorsitzende in Dresden und Sachsen. Von 2022 bis 2024 war sie Bildungsreferentin beim Queeren Netzwerk Sachsen. Seit 2024 ist die 31-Jährige Mitglied des sächsischen Landtages und queerpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Ehrenamtlich engagiert sich Sophie Koch bei der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie im Netzwerk für Demokratie und Courage (NDS Sachsen).

Zustimmung aus der Community

Die Ernennung von Sophie Koch wurde von vielen Seiten begrüßt. Alphonso Pantisano, Queerbeauftragter des Berliner Senats, schrieb, ihre Ernennung sei „ein bedeutender Schritt auf unserem gemeinsamen Weg für mehr Akzeptanz, Gleichstellung und Sichtbarkeit der queeren Community in Deutschland“.

Auch Erik Jödicke aus dem Bundesvorstand des LSVD⁺ Verband Queere Vielfalt sieht in der Ernennung der sächsischen Landtagsabgeordneten „ein wichtiges politisches Signal – gerade in einer Zeit, in der queere Menschen zunehmend Anfeindungen, Gewalt und politischem Gegenwind ausgesetzt sind“

„Mit Sophie Koch übernimmt eine engagierte junge Stimme aus Ostdeutschland das Amt. Sie bringt nicht nur politische Erfahrung mit, sondern auch eine enge Verbindung zu verschiedensten Communities. Für den Verband ist die Berufung auch ein wichtiges Zeichen für den Kampf um Freiheit, Selbstbestimmung und Sicherheit von LSBTIQ* in Ostdeutschland, wo queeres Leben besonders häufig bedroht ist.“

Die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit (dgti) begrüßte die Ernennung ebenfalls und hofft auf eine enge Zusammenarbeit mit der neuen Queerbeauftragten, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Denn trotz politischen Fortschritts hinsichtlich der Akzeptanz und Gleichstellung von LSBTIQ*Personen sinke seit einigen Jahren die gesellschaftliche Akzeptanz.