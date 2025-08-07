Warum die FDP beim CSD Bremen nichts zu suchen hat

I. Das laute Wimmern der Ausgeschlossenen

Wer in diesen Tagen an der Weser ein lautes Jammern vernimmt, hört wahrscheinlich die Bremer FDP. Von der Teilnahme am Christopher Street Day 2025 ausgeschlossen, flennt die Partei über „Intoleranz“ und „Cancel-Culture“. Die Krokodilstränen sind riesig: Man habe doch nur dasselbe wie die CDU getan, die für den Antrag gegen Gendersprache ebenfalls gestimmt hat, aber trotzdem mitfeiern darf. Ein Skandal! Eine Ungerechtigkeit! Politische Willkür!

× Erweitern Grafik: CSD Bremen Das wichtigste: Der CSD Bremen findet am 23. August ab 12 Uhr statt. Mitmachen, Haltung zeigen! 👉 csd-bremen.org

Moment mal. Wer hier auf die Tränendrüse drückt, hat entweder den Schuss nicht gehört oder hofft, dass wir es nicht tun. Ein CSD ist kein überdimensioniertes Straßenfest, bei dem jede Partei ein Anrecht auf einen Party-Wagen hat. Pride ist eine politische Demo. Unser Schutzraum. Unsere Kampfansage. Und wir als Community entscheiden, wer an unserer Seite marschiert und wer nur so tut, als ob. Die Entscheidung des CSD Bremen ist kein Anfall von Laune, sondern politische Notwehr. Es geht nicht um ein simples Abstimmungsergebnis. Es geht um den feinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen politischem Dissens und einem gezielten Kulturkampf-Angriff. Es geht um Haltung – und die hat die FDP mit Füßen getreten.

II. Der Ton macht die Hetze: Wenn Worte zu Waffen werden

Um den Rauswurf zu kapieren, muss Mensch die Protokolle der Bremischen Bürgerschaft vom 26. und 27. Februar 2025 lesen – und zwar zwischen den Zeilen. Ja, CDU und FDP stimmten beide für den FDP-Antrag „Schluss mit Gendersprache im öffentlichen Dienst“. Doch wie sie das taten, ist der eigentliche Knackpunkt.

Der FDP-Fraktionschef Thore Schäck wählte nicht den Weg der Sachdebatte, sondern zündete die populistische Nebelkerze. Seine Rede war ein Lehrstück für rechten Kulturkampf:

Er geiferte gegen „Fantasiesprache“ und „Gender-Unsinn“, stilisierte das Sternchen zur „grünen Ideologie“ und brüllte nach dem „Volk“, das man doch erhören müsse. Das war keine dröge Verwaltungskritik. Das war ein Tritt in die Magengrube all jener Menschen, für die wir auf die Straße gehen. Ein bewusster Angriff auf unsere Identität.

Ganz anders die CDU. Man mag von ihr halten, was man will, aber die Abgeordnete Hetav Tek argumentierte auf einer völlig anderen Ebene.

× Erweitern Foto: Screenshot Facebook Das Foto ist ein Screenshot aus diesem sehenswerten Beitrag

Ihr Punkt: „Verwaltungssprache muss klar und barrierefrei bleiben“ und dürfe „gesellschaftliche Diskussionen nicht vorwegnehmen“. Entscheidend war besonders ihre Klarstellung, dass die private Sprachverwendung jedem selbst überlassen bleibe. Die FDP zerrte die Debatte auf das Schlachtfeld der Identitätspolitik. Die CDU spielte auf dem Feld der Verwaltungstechnik.

Hier liegt der Hund begraben: Der CSD hat nicht auf ein Kreuzchen auf dem Stimmzettel reagiert, sondern auf eine verbale Brandstiftung. Die FDP wurde nicht für ihre Meinung bestraft, sondern für die widerliche Art, wie sie diese als Waffe gegen uns einsetzt.

III. Politik für Fortgeschrittene: Wer Freund ist und wer nur so tut

Die Reaktion des CSD-Vorstands? Absolut konsequent. Man könnte es auch „Hausrecht“ nennen.

Der Vorstand machte unmissverständlich klar:

Wer mitlaufen will, darf „keine queerfeindliche Sprache benutzen und keine queerfeindliche Politik betreiben“. Die Rhetorik der FDP wurde als genau das entlarvt: queerfeindlich. Rote Linie überschritten. Tür zu.

Gleichzeitig erklärte man, warum die CDU bleiben darf. Man sehe bei der Union eine „spürbare Entwicklung“ und „Bereitschaft zum Dialog“. Die CDU habe Gesprächsrunden organisiert, erweise sich als „lösungsorientiert“. Man will sie dabei haben, um queere Themen „in der Mitte der Gesellschaft“ zu verankern.

Die CDU ist vielleicht nicht der Traumpartner, aber sie ist ein reformfähiger Akteur, mit dem man reden kann. Die FDP ist der Ex, der auf der Party rumpöbelt.

Die CDU hat das verstanden. Landeschef Heiko Strohmann bekräftigte zwar die Haltung zur Verwaltungssprache, betonte aber sofort: „Queere Menschen sind gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft.“ Sein genialer Schachzug: Er lud die FDP ein, sich dem CDU-Wagen anzuschließen, um gemeinsam für ein „vielfältiges Bremen – ohne Ausgrenzung, aber mit Haltung“ zu demonstrieren. Eine Einladung, die die FDP in ihrer Opferrolle natürlich nicht annehmen konnte, und die ihre Isolation perfekt zur Schau stellte.

Die Logik des CSD ist also: Wer mit uns redet, darf mit uns demonstrieren. Wer über uns hetzt, bleibt draußen. So einfach ist das.

IV. : Absolut gerechte Entscheidung

Gerechtigkeit heißt nicht, alle gleich zu behandeln. Gerechtigkeit heißt, jeden so zu behandeln, wie er es verdient. Die FDP hat mit ihrer Rhetorik einen Angriff auf die Community gestartet und wird nun wie ein politischer Gegner behandelt. Die CDU vertrat in einer Sachfrage eine andere Meinung und wird als kritischer Partner behandelt, mit dem man im Gespräch bleibt. Dass die Bundes-FDP das Selbstbestimmungsgesetz durchgeboxt hat, macht die Sache in Bremen nicht besser. Es zeigt nur, dass die CSDs vor Ort genau hinschauen. Die Verdienste auf Bundesebene verpuffen, wenn die Lokalpolitiker glauben, mit billigem Populismus auf Stimmenfang gehen zu können.

Die Botschaft an alle Parteien: Eure Regenbogenfähnchen am Infostand reichen nicht. Wir wollen Verbündete. In Taten und vor allem in Worten. Die Bremer FDP hat sich für diesen Posten vorerst disqualifiziert. Ihr Ausschluss ist nicht nur gerecht, er ist notwendig. *Christian Knuth