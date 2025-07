AfD-Anfrage: Dreiste Provokation

Am 27. Juni 2025 hat die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag eine „Große Anfrage“ (Drucksache 21/683) zum Thema „Förderung sowie Unterstützung von LGBTIQ*- und Gender-Projekten sowie Abtreibung im Ausland“ eingereicht. Das umfangreiche Dokument mit 101 Fragen ist nicht nur eine Ansammlung von Detailfragen an die Bundesregierung; es ist ein strategisches Manöver, um die fortschrittliche Außen- und Entwicklungspolitik Deutschlands im Bereich der Menschenrechte, insbesondere in Bezug auf LGBTIQ*-Rechte und reproduktive Gesundheit, anzugreifen und zu delegitimieren. Die Anfrage selbst dient als Plattform zur Verbreitung reaktionärer Narrative und zur Infragestellung international anerkannter Menschenrechtsstandards.

× Erweitern Foto: Odd Andersen / AFP AfD Bundestagsabgeordneter Beatrix Storch

Die Bundesregierung fördert und unterstützt weltweit Nichtregierungsorganisationen, die sich für LGBTIQ*-Rechte einsetzen. Dies basiert auf dem LSBTI-Inklusionskonzept für die Außen- und Entwicklungspolitik, das bereits im März 2021 unter einer unionsgeführten Bundesregierung verabschiedet wurde. Auch der „Aktionsplan Queer leben“ von 2022 sieht Maßnahmen zur Unterstützung von Queers im Bereich der Außenpolitik vor. Die 2023 veröffentlichten Leitlinien des Auswärtigen Amtes für eine feministische Außenpolitik fokussieren sich ebenfalls auf Genderfragen, „marginalisierte Gruppen“ (LSBTI beziehungsweise LGBTIQ*) sowie die „reproduktive Gesundheit“.

Obwohl die Fragesteller betonen, „dass sie für die Rechte von Homosexuellen im Rahmen der allgemeinen Menschenrechte eintreten“, widerspricht der Ton und Inhalt der Anfrage dieser Behauptung fundamental. Die wiederholte Infragestellung von Begriffen wie „reproduktive Gesundheit“ (oft als „lies: Abtreibung“ kommentiert) oder die kritische Beleuchtung der Unterstützung von Kampagnen zur Legalisierung der sogenannten „Homo-Ehe“ zeigt eine klare ablehnende Haltung gegenüber diesen Rechten.

Eine Analyse der Provokation: Punktgenaue Missinterpretation

× Erweitern Foto: Odd Andersen / AFP AfD Bundestagsabgeordneter Beatrix Storch

Die AfD scheint den Bericht des Aktionsplans „Queer leben“ sehr selektiv und „punktiert“ zu lesen, um daraus provokative Fragen zu generieren.

Tatsächlich hätten sich etwa ein Drittel bis ein gutes Drittel (circa 30 – 35 %) der gestellten Fragen bereits durch eine gründlichere Lektüre des Berichts selbst beantworten lassen.

Viele Fragen zielen zudem auf sehr spezifische Finanzierungsbeträge, detaillierte rechtliche Einschätzungen oder Meinungsbildungen der Bundesregierung zu kontroversen Themen ab.

Tools, die genutzt werden können, Ressentiments zu schüren und die Politik der Bundesregierung in ein negatives Licht zu rücken.

Ein klassisches Beispiel dafür, wie Anfragen im Parlament missbraucht werden können, um eine politische Agenda voranzutreiben, die auf Ablehnung und Spaltung basiert.

Unsere Flop 3 Fragen: Offene Feindseligkeit und Diffamierung

× Erweitern Foto: Odd Andersen / AFP AfD Bundestagsabgeordneter Beatrix Storch

Unter den 101 Fragen hat die männer* Redaktion drei herausgesucht, die die ideologische Stoßrichtung der AfD besonders deutlich machen. Sie fragen keine Informationen ab, sondern transportieren implizit diskriminierende Haltungen und sollen das Engagement für Menschenrechte untergraben: