Keine Überraschung für die Queer-Community

Die Nachricht schlug hohe Wellen: Frauke Brosius-Gersdorf, eine renommierte Juristin und Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, zog nach einer beispiellosen Hetzkampagne ihre Kandidatur zurück. Für viele war dies ein Schock, ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz. Für uns als queere Community war es das leider nicht. Es war eine weitere Bestätigung dessen, was wir seit Jahren beobachten und erleben: organisierte Angriffe auf progressive Kräfte, auf Frauenrechte und auf eine offene, vielfältige Gesellschaft.

Der Hintergrundbericht zur Causa Brosius-Gersdorf, der die Verstrickungen von rechten Netzwerken und Organisationen wie CitizenGO aufdeckt, ist für uns keine Überraschung. Die Methoden sind bekannt: Gezielte Desinformation, das Schüren von moralischer Panik und der Aufbau von internationalem Druck. Die „radikale linke Lebensfeindin“, als die Brosius-Gersdorf diffamiert wurde, ist ein bekanntes Feindbild, das immer dann konstruiert wird, wenn es gegen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und für ein starres, traditionelles Familienbild geht.

Wir kennen die Akteure und ihre Ideologien. Wir wissen, dass ihr Kampf gegen das Recht auf Abtreibung nur ein Teil eines größeren Kulturkampfes ist, der sich gegen alles richtet, was nicht in ihr reaktionäres Weltbild passt. Deshalb überrascht es uns nicht, dass eine kompetente Frau, die für eine moderne und menschenrechtsorientierte Auslegung des Grundgesetzes steht, zur Zielscheibe wird. Es bestärkt uns aber darin, weiterhin für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der solche Kampagnen ins Leere laufen.

Was im Sommer 2025 mit voller Wucht eine der höchsten Institutionen des deutschen Staates traf, ist für die queere Community ein bitteres Déjà-vu. Die Namen und Netzwerke, die hinter dem Angriff auf Brosius-Gersdorf stehen, sind dieselben, die sich bereits vor einem Jahrzehnt formiert haben, um gegen die Sichtbarkeit von sexueller Vielfalt zu mobilisieren.

× Erweitern Foto: John MacDougall / AFP GERMANY-POLITICS-PARLIAMENT Beatrix Storch / AfD

Schon 2014, als in Baden-Württemberg ein Bildungsplan für mehr Akzeptanz von Regenbogenfamilien und LSBTIQ*-Personen eingeführt werden sollte, waren sie zur Stelle. Angeführt von denselben Architektinnen wie heute – Hedwig von Beverfoerde und der AfD-Politikerin Beatrix von Storch – zogen sie unter dem Banner „Demo für alle“ auf die Straße. Ihr Schlachtruf damals wie heute: der Kampf gegen eine angebliche „Gender-Ideologie“ und die Verteidigung der „traditionellen Familie“.

Schon damals war der internationale Brandbeschleuniger CitizenGO mit an Bord. Die Organisation sponserte Konferenzen und Aktionen wie den „Bus der Meinungsfreiheit“ – eine direkte Kopie ihrer international erprobten, transphoben Kampagnen. Es war nie eine Graswurzelbewegung, sondern von Anfang an „Astroturfing“: der von einer kleinen, aber gut finanzierten und international vernetzten Gruppe gesteuerte Anschein eines Volksaufstands.

Die Taktik hat sich seitdem weiterentwickelt und brutalisiert. Waren es damals noch vor allem Straßenproteste, setzt das Netzwerk heute auf einen digitalen Blitzkrieg. Im Fall Brosius-Gersdorf wurde eine renommierte Wissenschaftlerin innerhalb von Tagen durch Falschdarstellungen und Charaktermord in „alternativen Medien“ und auf Social Media demontiert. Begriffe wie „Richterin des Grauens“ wurden gezielt gestreut, um eine sachliche Debatte unmöglich zu machen. Die Petition von CitizenGO mit über 120.000 Unterschriften diente als digitale Waffe, um massiven Druck auf die Politik auszuüben und den Anschein eines breiten Widerstands zu erzeugen.

Dieses Vorgehen schafft ein Klima der Einschüchterung. Es zielt darauf ab, einen kulturellen Rollback zu erzwingen und die Fortschritte, die durch Gesetze wie den Aktionsplan „Queer leben“ erzielt wurden, zu untergraben. Die Botschaft ist klar: Wer sich für Gleichstellung und eine offene Gesellschaft einsetzt, muss mit konzertierten Angriffen rechnen. Das betrifft nicht nur Politikerinnen und Richterinnen, sondern bedroht das alltägliche Leben und die Sicherheit von queeren Menschen in Deutschland.

Der Fall Brosius-Gersdorf ist daher mehr als nur eine geplatzte Richterwahl. Er ist ein Weckruf. Er zeigt, wie verletzlich unsere demokratischen Prozesse gegenüber koordinierten Desinformationskampagnen sind, die von einem globalen, finanzstarken Netzwerk mit Verbindungen bis zu russischen Oligarchen betrieben werden. Für uns als Community ist dies die schmerzhafte Bestätigung, dass der Kampf für unsere Rechte und unsere Sichtbarkeit nie endet. Die Angriffe mögen lauter und aggressiver werden, aber sie machen uns nur entschlossener. Wir werden nicht zulassen, dass Hass und Hetze gewinnen.