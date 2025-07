Fotostrecke: „Friedlich und fröhlich“ fordern und feiern

× Erweitern Foto: Ina Fassbender / AFP Bräutigam und Bräutigam – Demonstriere so, dass Friedrich Merz den Zirkus verlässt

Der Christopher Street Day in Köln hat wieder gezeigt, warum er zu den größten und wichtigsten Demos des Landes gehört. Hunderttausende Queers und Allies strömten trotz wechselhaftem Wetter in die Domstadt, um für unsere Rechte einzustehen.

× Erweitern Foto: Ina Fassbender / AFP Come as you are!

In Köln haben am Sonntag hunderttausende Menschen den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Laut Veranstalter*innen zogen rund 65.000 Demonstrantinnen in einem farbenfrohen Umzug durch die Innenstadt. Begleitet wurden sie trotz zeitweiligen Regens von hunderttausenden Schaulustigen, die ausgelassen feierten. Polizei und Veranstalter*innen meldeten bis zum Sonntagnachmittag keinerlei Zwischenfälle.

× Erweitern Foto: Ina Fassbender / AFP Das Selfie als Selbstversicherung? In der Gruppe noch viel selbstwirksamer!

Alles sei „friedlich und fröhlich“, so ein Polizeisprecher. Auch die Veranstalterinnen sprachen von einer „superfriedlichen“ Demonstration. Die zweiwöchige ColognePride, die neben dem Umzug auch ein zweitägiges Straßenfest umfasste, zog insgesamt rund 1,1 Millionen Menschen an. Im vergangenen Jahr waren es noch 1,4 Millionen Besucherinnen – der Regen hat diesmal aber offenbar den einen oder anderen abgeschreckt.

Motto: Erfüllt!

× Erweitern Foto: Ina Fassbender / AFP Freiheit

Die diesjährige Demonstration stand unter dem Motto „Für Queerrechte. Viele. Gemeinsam. Stark“. Wie schon in den Vorjahren nahmen auch wieder prominente Politiker*innen am Kölner CSD teil, darunter Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

× Erweitern Foto: Ina Fassbender / AFP Niemand hatte vor eine Honecker-Parodie auf dem CSD darzubieten, auch nicht Karl Lauterbach, der aber sichtbar mit Freude dabei war

Die Kölner CSD-Demonstration, die sich für gleiche Rechte für homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen einsetzt, zählt zu den größten ihrer Art in Deutschland. Organisiert wird sie jährlich vom Verein ColognePride. Der CSD erinnert an die Erstürmung der Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969 durch die Polizei, der tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivist*innen und Sicherheitskräften folgten. *ck/AFP