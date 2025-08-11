Meinung: Marokko 🇲🇦 Sicher, wer’s glaubt!

× Erweitern Grafik: Gemini / Imagen 4

Ein T-Shirt mit der Aufschrift „Allah ist lesbisch“ – mehr brauchte es nicht, um die marokkanische Staatsgewalt auf den Plan zu rufen. Die feministische und queere Aktivistin Ibtissam Lachgar wurde verhaftet. Ihr Fall ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die ernsthaft glauben, Marokko sei ein „sicheres Herkunftsland“, und entlarvt die gefährliche Realität für LGBTIQ* in dem nordafrikanischen Königreich.

Es ist eine Nachricht, die einen zynisch auflachen lassen könnte, wäre sie nicht so brandgefährlich für die Betroffene. Ibtissam Lachgar, eine bekannte Stimme für Frauen- und LGBTIQ*-Rechte in Marokko, postet ein Foto von sich. Darauf trägt sie ein Shirt mit einem Slogan, der in der feministischen Szene zirkuliert: „Allah ist lesbisch“. Ihre Kritik an der Religion als „faschistisch und frauenfeindlich“ garniert den Beitrag. Was folgt, ist der übliche, widerliche Cocktail aus Online-Hass: Tausende Morddrohungen, Vergewaltigungsaufrufe und der Ruf nach Steinigung.

Doch in Marokko bleibt es nicht bei leeren Drohungen im digitalen Raum. Der Staat selbst wird zum Akteur. Die Staatsanwaltschaft in Rabat wirft Lachgar Blasphemie und „Beleidigung der islamischen Religion“ vor und lässt sie festnehmen. Ihr drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Für ein T-Shirt. In einem Land, das von Teilen der deutschen und europäischen Politik allen Ernstes als „sicher“ deklariert werden soll.

Die Debatte um „sichere Herkunftsländer“ – Eine gefährliche Ignoranz

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Während in Deutschland über die Ausweitung der Liste sogenannter „sicherer Herkunftsstaaten“ gestritten wird, um Asylverfahren zu beschleunigen, führt die Realität die Absurdität und Ignoranz dieser Debatte schonungslos vor Augen. Wie „sicher“ kann ein Land sein, in dem die freie Meinungsäußerung derart brutal unterdrückt wird? Ein Land, in dem ein provokanter Satz auf einem Stück Stoff ausreicht, um hinter Gittern zu landen?

Dieser Vorfall ist kein bedauerlicher Einzelfall. Er ist symptomatisch für ein Klima der Repression, das sich gezielt gegen progressive Kräfte, Frauen und insbesondere queere Menschen richtet. Homosexualität steht in Marokko unter Strafe. Artikel 489 des Strafgesetzbuches sieht bis zu drei Jahre Gefängnis vor. Abseits der Paragrafen herrschen gesellschaftliche Ächtung, Gewalt und ständige Angst.

EuGH-Urteil als Weckruf für die Politik?

Passenderweise hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) der allzu bequemen Praxis, ganze Länder pauschal als „sicher“ abzustempeln, kürzlich einen Riegel vorgeschoben. Ein Urteil stellte klar: Die allgemeine Sicherheitslage allein reicht nicht aus. Es muss genau geprüft werden, ob für bestimmte verfolgte Gruppen – wie eben Lesben, Schwule, trans* Personen oder kritische Aktivistinnen – nicht doch eine erhebliche Gefahr besteht.

Die Verhaftung von Ibtissam Lachgar ist der ultimative Beweis dafür, dass diese Gefahr in Marokko real ist. Der Schutz von Minderheiten und die Garantie fundamentaler Menschenrechte wie der Meinungsfreiheit werden mit Füßen getreten.

Jeder Politiker, der nach diesem Vorfall immer noch das Märchen von Marokko als „sicherem Herkunftsland“ erzählt, macht sich zum Komplizen eines Regimes, das Kritikerinnen jagt und queeres Leben kriminalisiert. Die Causa Lachgar ist mehr als eine Schlagzeile. Sie ist ein Lackmustest für die Glaubwürdigkeit unserer eigenen Werte. Es ist an der Zeit, die Scheuklappen abzunehmen und die Realität anzuerkennen:

Für queere Menschen ist Marokko alles, aber sicher nicht sicher. *Christian Knuth