Polens Schicksalswahl 🏳️‍🌈 Was steht für uns auf dem Spiel?

Am kommenden Sonntag blickt Europa – und ganz besonders die queere Community – mit angehaltenem Atem nach Polen. Die PrĂ€sidentschaftswahl steht an, und selten war eine Richtungswahl so wegweisend fĂŒr die Zukunft des Landes und die Rechte von LGBTIQ*-Menschen. Auf der einen Seite steht der liberale, pro-europĂ€ische HoffnungstrĂ€ger Rafal Trzaskowski, auf der anderen der rechtsnationalistische, von der PiS gestĂŒtzte Karol Nawrocki, ein Mann, dessen Vorbild Donald Trump ist. Man ahnt, was das fĂŒr uns bedeuten könnte.

Die Kandidaten im Queer-Check

Rafal Trzaskowski (53): Hoffnungsschimmer fĂŒr eine progressive Wende

Rafal Trzaskowski

Der amtierende BĂŒrgermeister von Warschau ist vielen noch von der knappen Niederlage gegen den bisherigen PiS-PrĂ€sidenten Andrzej Duda 2020 in Erinnerung. Trzaskowski, Mitglied der liberalen BĂŒrgerplattform von Premierminister Donald Tusk, gilt als polyglotter Intellektueller (Kritiker nennen ihn spöttisch „Bonjour“) und ĂŒberzeugter EuropĂ€er. Entscheidend fĂŒr uns: Er hat sich wiederholt fĂŒr die Rechte von Frauen und gleichgeschlechtlichen Paaren starkgemacht. Als BĂŒrgermeister von Warschau unterzeichnete er eine ErklĂ€rung zum Schutz der Queer-Community – ein Affront fĂŒr die Rechtsnationalen. Ein Sieg Trzaskowskis wĂŒrde der Regierung Tusk den nötigen Spielraum geben, um dringend benötigte Reformen anzustoßen, etwa beim Abtreibungsrecht, aber potenziell auch bei der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, ein Thema, das die Tusk-Regierung bereits auf der Agenda hat. Die PiS-Blockade durch PrĂ€sident Duda könnte mit Trzaskowski endlich ein Ende haben.

Karol Nawrocki (42): DĂŒstere Aussichten mit dem PiS-Schattenmann

Karol Nawrocki

Der Historiker Nawrocki tritt zwar parteilos an, wird aber massiv von der rechtsnationalistischen PiS unterstĂŒtzt – jener Partei, die Polen von 2015 bis 2023 regierte und das Land mit ihrer LGBTIQ*-feindlichen Rhetorik und Politik („LGBT-freie Zonen“, Angriffe auf die „Gender-Ideologie“) international isolierte. Nawrockis Wahlkampfslogan „Polen zuerst“ und seine Bewunderung fĂŒr Donald Trump lassen Böses erahnen. Sein Fokus auf eine angebliche „nationale IdentitĂ€t“ und die Kritik an Hilfen fĂŒr ukrainische FlĂŒchtlinge („fehlende Dankbarkeit“) zeichnen das Bild eines Mannes, der eher auf Spaltung als auf Versöhnung setzt. FĂŒr die queere Community in Polen, die unter der PiS-Regierung massiv gelitten hat und immer noch um grundlegende Rechte kĂ€mpft, wĂ€re eine PrĂ€sidentschaft Nawrockis ein herber RĂŒckschlag. Seine PrĂ€sidentschaft wĂŒrde wohl eine Fortsetzung der Blockadepolitik Dudas bedeuten und jegliche progressive Gesetzgebung, insbesondere im Bereich Queer-Rechte, mit einem Veto belegen.

Was steht konkret auf dem Spiel?

Polen rangiert auf der „Rainbow Map“ von ILGA-Europe seit Jahren auf einem der hintersten PlĂ€tze innerhalb der EU, was die Rechte und die soziale Akzeptanz von LGBTIQ*-Personen angeht. Die aktuelle Regierung unter Donald Tusk hat zwar erste Schritte unternommen, um das Rad zurĂŒckzudrehen und beispielsweise die Finanzierung von Organisationen zu stoppen, die gegen LGBTIQ*-Rechte hetzen. Auch ĂŒber die EinfĂŒhrung von eingetragenen Lebenspartnerschaften wird diskutiert. Ein PrĂ€sident Nawrocki hĂ€tte jedoch die Macht, solche Gesetzesvorhaben per Veto zu stoppen und die unter der PiS etablierte queerfeindliche Rhetorik fortzufĂŒhren.

ILGA Europe

Mit der jĂŒngst veröffentlichten Rainbow Map 2025 liefert ILGA-Europe ein umfassendes Bild der rechtlichen Lage von LGBTIQ*-Personen in 49 europĂ€ischen Staaten.Â

Die PiS-Jahre haben gezeigt, wie schnell ein gesellschaftliches Klima kippen kann. Die systematische DĂ€monisierung von LGBTIQ*-Menschen durch staatliche und staatsnahe Medien hat tiefe Wunden hinterlassen. WĂ€hrend Trzaskowski fĂŒr einen Bruch mit dieser Vergangenheit steht und die Chance auf eine offenere, tolerantere Gesellschaft verkörpert, droht mit Nawrocki eine Zementierung des Status quo oder gar eine weitere VerschĂ€rfung.

Externe EinflĂŒsse und die Macht des PrĂ€sidenten

Die Wahl bewegt in Polen die Massen

ZusĂ€tzlich brisant wird die Wahl durch Berichte ĂŒber russische Einflussnahmeversuche mittels Fake-Accounts in sozialen Medien, die polarisierende Themen wie Migration und Sicherheit befeuern. Auch Trumps offene UnterstĂŒtzung fĂŒr Nawrocki („Du wirst gewinnen“) wirft Fragen auf. Der polnische PrĂ€sident hat zwar begrenzte exekutive Befugnisse, ist aber Oberbefehlshaber der StreitkrĂ€fte, gestaltet die Außenpolitik mit und hat vor allem ein Vetorecht bei Gesetzen. Dieses Veto kann nur mit einer Drei-FĂŒnftel-Mehrheit im Parlament ĂŒberstimmt werden – eine hohe HĂŒrde.

Stichwahl wahrscheinlich

In aktuellen Umfragen liegt Trzaskowski mit rund 32,5 Prozent vor Nawrocki (ca. 25 Prozent). Es ist jedoch davon auszugehen, dass keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Eine Stichwahl am 1. Juni gilt als sehr wahrscheinlich und wird dann zur eigentlichen Zerreißprobe.

FĂŒr die LGBTIQ*-Community in Polen und fĂŒr alle, denen ein offenes, demokratisches und europĂ€isches Polen am Herzen liegt, sind die kommenden Wochen von entscheidender Bedeutung. Die Wahl zwischen Trzaskowski und Nawrocki ist eine Wahl zwischen Hoffnung auf Fortschritt und der Angst vor einem weiteren RĂŒckfall in dunkle Zeiten. *ck/AFP/Redaktion