Es gibt einen Grund, warum queere Menschen sterben. Und er ist politisch.

×

× Erweitern Quelle: Zahlen des Statistischen Bundesamtes

Die offizielle Statistik hat eine entscheidende Schwachstelle: Sie erfasst keine Daten zur sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Wir sind statistisch unsichtbar.

Diese Lücke ist kein Versehen. Es ist ein systemisches Versagen. Die „Nationale Suizidpräventionsstrategie“ des Bundesgesundheitsministeriums – ein Ampel-Projekt unter Karl Lauterbach – benennt zwar immerhin LSBTIQ*-Personen explizit als Risikogruppe, doch es fehlt ihr an verbindlichen Maßnahmen, gesicherter Finanzierung und der Bereitschaft, ein bundesweites Suizidpräventionsgesetz zu verabschieden.

Die Realität hinter der Statistik

Trotz der Datenlücke in Deutschland gibt uns die europäische Ebene Aufschluss. Die EU-Grundrechteagentur (FRA) zeigt, dass 14 % aller befragten LGBTIQ-Personen in Deutschland bereits einen Suizidversuch hinter sich haben. Diese Raten sind innerhalb der Community ungleich verteilt:

Trans Personen haben die höchsten Raten an Suizidversuchen: 28 % bei trans Männern und 26 % bei trans Frauen.

haben die höchsten Raten an Suizidversuchen: 28 % bei Männern und 26 % bei Frauen. Die Suizidversuchsrate bei trans Jugendlichen liegt international bei 30 % bis 50 %.

Es ist wissenschaftlich erwiesen: Diese erschütternden Zahlen sind keine Folge des Queer-Seins, sondern der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben. Das Minderheitenstress-Modell erklärt, wie ständige Diskriminierung, Ablehnung und Gewalt zu psychischem Leid und Suizidalität führen.

Der politische Preis des Stigmas

Politik ist hierbei kein neutraler Akteur. Sie ist direkte Mitverursacherin. Politische Rhetorik, die unsere Existenz verhandelbar macht, und Gesetzesinitiativen, die unsere Rechte einschränken, verschlechtern nachweislich unsere psychische Gesundheit.

Ein Beispiel:

Das Respektieren von Pronomen bei trans Jugendlichen kann die Rate an Suizidversuchen um 50 % senken. Das ist keine Randnotiz. Es ist eine lebensrettende Intervention, Herr Söder!

Gleichzeitig verweigert das Gesundheitssystem adäquate Unterstützung. Viele Therapeut*innen sind nicht ausreichend geschult, um mit den spezifischen Belastungen des Minderheitenstresses umzugehen. In Schleswig-Holstein gibt es nur zwei approbierte Psychotherapeut*innen, die sich auf trans-affirmative Begleittherapie spezialisiert haben – mit Wartezeiten von bis zu zwei Jahren. Das ist nicht nur eine Unterversorgung; es ist ein systematischer Mangel, der aktiv Leben gefährdet.

Eine kollektive Verpflichtung

Die Evidenz ist eindeutig. Unsere Krise ist keine Tragödie, die man tatenlos hinnehmen muss. Es ist eine Krise, die politisch gemacht wurde und politisch gelöst werden muss.

Ein entschlossenes Handeln ist überfällig:

Ein Suizidpräventionsgesetz mit zweckgebundener Finanzierung für queere Hilfsangebote muss sofort verabschiedet werden.

Die systematische Erfassung von SOGI-Daten (sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität) in allen Gesundheitsstatistiken ist unerlässlich. Ohne Daten gibt es keine evidenzbasierte Politik.

Umfassender Diskriminierungsschutz, inklusive eines modernen Selbstbestimmungsgesetzes und eines Verbots von Konversionstherapien, ist eine direkte Maßnahme der Suizidprävention. Finger weg davon, Bundesregierung.

Die Beweise liegen vor, die Lösungsansätze sind bekannt. Es liegt nun an uns allen, von der Erkenntnis zum Handeln überzugehen und sicherzustellen, dass sich diese Zahlen nicht weiter verschlimmern.