Was bleibt, wenn der Bildschirm aus ist: Neue Ruhepraktiken im Test

Der Alltag ist laut, schnell und voll. Zwischen Terminen, Nachrichten und Algorithmen bleibt wenig Raum für echtes Innehalten. Wer dem Dauertakt des Digitalen entkommen will, braucht mehr als einen Spaziergang ohne Handy oder eine digitale Detox-Woche. Gesucht wird nach tiefergehender Ruhe – nicht bloß nach Pausen, sondern nach Praktiken, die den Reset-Knopf drücken. Wer den Bildschirm ausschaltet, findet nicht nur Stille, sondern manchmal auch Unerwartetes.

Floating: Schweben im Nichts

Das Licht haben wir aus visuellen Gründen angelassen – Floating soll dich an den Anfang deines Seins erinnern ...

In einem abgedunkelten Tank mit körperwarmem Salzwasser treiben – das ist Floating. Was klingt wie ein Wellnesstrend, ist in Wirklichkeit ein radikales Rückzugsformat. Keine Geräusche, kein Licht, kein Kontakt zur Außenwelt. Der Körper verliert jedes Gefühl für Schwerkraft, der Kopf schaltet von selbst um in den Leerlauf. Erste Studien zeigen: Floating kann bei Stress, Schlafproblemen und sogar chronischen Schmerzen helfen. Die Erfahrung ist intensiv – für manche fast überfordernd –, aber genau das macht ihren Reiz aus. Eine Stunde im Tank kann sich anfühlen wie ein Tag ohne Verpflichtungen.

Forest Bathing 2.0: Sensorisches Walderleben

Im stillen Spiel der Sinne schenken sensorische Waldgänge tiefe Präsenz und sanfte Entschleunigung – fernab von aller Esoterik

Waldbaden ist längst bekannt. Aber die neue Generation geht einen Schritt weiter: sogenannte sensorische Waldgänge setzen gezielt auf die Aktivierung der Sinne. Barfuß über Moos laufen, Baumrinden ertasten, ätherische Öle riechen, während ein Guide leise Impulse gibt. Der Fokus liegt auf unmittelbarem Spüren, nicht auf Bewegung oder Naturkunde. Dabei geht es nicht um Esoterik, sondern um Entschleunigung durch Körperwahrnehmung. In Verbindung mit ruhiger Atemführung entsteht ein Zustand tiefer Präsenz – ganz ohne Technik, aber mit Wirkung.

Mikroretreats: 4 Stunden Stille mitten in der Stadt

Mikroretreats sind kurze, stille Auszeiten in der Stadt, die überraschende Klarheit bringen

Nicht jeder hat Zeit für ein Wochenende im Kloster. Mikroretreats füllen genau diese Lücke. In leerstehenden Räumen, Hinterhofateliers oder alten Theatern werden mehrstündige Rückzugsformate angeboten. Kein Reden, kein Handy, kein Programm – nur Matten, Decken, Tee. Der Effekt ist erstaunlich: Schon nach wenigen Stunden berichten Teilnehmende von Klarheit, die normalerweise erst nach Tagen entsteht. Oft wird das Ganze durch leichten Körperkontakt zur Umgebung ergänzt – etwa durch das Sitzen auf rohen Holzböden oder das Beobachten von Lichtmustern an der Wand.

Toning: Der Körper als Klangraum

Hörbare Meditation in der Gruppe, bei der Summen und Tönen Körpervibrationen erzeugt, die beruhigen und beleben können: Toning

Toning ist keine Gesangsübung, sondern eine Art hörbare Meditation. Durch langgezogenes Summen oder Tönen werden Vibrationen im Brustkorb und Kopf erzeugt. Die Methode basiert auf dem Prinzip, dass der Körper selbst als Resonanzraum wirkt. In Kleingruppen entsteht dabei ein kollektiver Klang, der beruhigt und gleichzeitig wach macht. Ergänzt wird das Ganze oft durch einfache Atemtechniken oder durch das bewusste Einsetzen von Pausen. Auch hier zeigen erste Berichte positive Effekte auf Anspannung, Atemtiefe und das Gefühl von innerer Weite.

CBD-unterstützte Atemsessions

CBD-Öl kann in Achtsamkeitssitzungen unterstützend wirken, um Entspannung und Körpergefühl zu intensivieren und so innere Ruhe zu fördern

In kleinen Sessions mit Fokus auf Atem und Körperwahrnehmung wird zunehmend auch mit CBD-Ölen gearbeitet. Nicht als Hauptakteur, sondern als begleitendes Element. Einige Coaches setzen dabei auf wenige Tropfen vor Beginn, um eine tiefere Entspannung zu fördern. Das Öl wirkt dabei nicht als Beruhigungsmittel, sondern soll helfen, Ablenkung zu reduzieren und die Körpermitte spürbarer zu machen. Der Fokus bleibt auf der Atmung – das Öl ist maximal Co-Pilot. Für viele Teilnehmende ergibt sich daraus eine neue Erfahrung von innerer Ruhe, die nicht sofort nach dem Ende der Session verpufft.

Embodiment Circles: Kollektives Spüren statt Reden

Embodiment Circles fördern tiefe, ehrliche Ruhe durch körperliche Präsenz und intuitive Bewegung in der Gruppe, ohne Gespräch oder Anleitung

In sogenannten Embodiment Circles geht es nicht um Gespräch oder Problemanalyse, sondern um körperliche Präsenz in der Gruppe. Barfuß, meist in weiter Kleidung, beginnen die Teilnehmenden mit einfachen Bewegungen: Schütteln, Atmen, Tasten. Ohne Anleitung, ohne Ziel. Der Raum ist geschützt, aber nicht still. Geräusche, Bewegungen, manchmal sogar Tränen gehören dazu. Die Idee: Der Körper weiß mehr als der Kopf – wenn er darf. Die Ruhe, die daraus entsteht, hat nichts mit Entspannung im klassischen Sinn zu tun. Sie ist roh, ehrlich und überraschend tief.

Low-Stimulation Rooms: Räume ohne Reiz

Genug ist nicht immer nie genug. Ganz im Gegenteil: Low Stimulation!

Ein Raum ohne Farben, ohne Geräusche, ohne Gerüche. Nur graue Wände, matte Materialien, keine Muster. Low-Stimulation Rooms sind der Gegenentwurf zum multisensorischen Overload. Entwickelt wurden sie ursprünglich für Menschen mit Reizverarbeitungsstörungen, mittlerweile entdecken auch andere diese Räume als Oasen. Kein Ort zum Meditieren, sondern einfach zum Sein. Wer 30 Minuten in so einem Raum verbringt, merkt oft erst danach, wie überfüllt der Kopf vorher war. Die Wirkung ist still, aber eindringlich – fast wie ein Reset der Sinne.

Neurographik: Zeichnen als Entladung

Zeichnen wie dein Kopf denkt

Stifte, Papier und ein simples Muster: Linien, die sich kreuzen, Punkte, die verbunden werden. Neurographik ist eine noch junge Methode, die Kreativität und Psychologie verbindet. Beim Zeichnen entstehen Muster, die nicht bewertet werden, sondern einfach fließen dürfen. Dabei geht es weniger um das Bild, sondern um das, was beim Zeichnen passiert. Gedanken beruhigen sich, Themen klären sich fast nebenbei. Es ist eine visuelle Form des Loslassens – still, aber aktiv.

Atemwandern: Entschleunigung im Takt der Lunge

Atemwandern ist eine Technik aus dem Apnoetauchen

Beim Atemwandern wird Bewegung an der frischen Luft mit bewusster Atemführung kombiniert. Die Route ist nebensächlich – das Tempo bestimmt die Lunge. Vier Schritte einatmen, vier Schritte ausatmen, Pausen dazwischen. Die Technik kommt ursprünglich aus dem Apnoetauchen und wurde für den Alltag angepasst. Besonders wirksam ist sie in naturnahen Räumen, aber auch im Stadtpark lässt sich der Effekt spüren: ein tiefer, fast rhythmischer Zustand der Ruhe, bei dem die Gedanken automatisch leiser werden.