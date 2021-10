Toys im Test: Die nächste Auszeit kann kommen

Dildo männer* #Arschäologie: 2.000 Jahre alte Dildos entdeckt. Wer damit spielte erfährst du HIER

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Shops, die sich auf Sexspielzeuge spezialisiert haben. Doch es gibt ein paar Punkte, in denen die Toys sich voneinander unterscheiden. Worauf kommt es an, wenn du als Anfänger neugierig darauf bist, ein Spielzeug mit ins Liebesspiel einzubauen? Es gibt so viele Optionen.

Dildos & Co.: Wem macht was Spaß?

Der wichtigste Rat für die Anfänger: Sei mutig, probier dich und die Toys aus. Auch wenn Du eine*n Partner*in hast, kann das Spiel mit Dildo und Co. für erotische Abwechslung sorgen. Da Vorlieben bekanntlich divers sind, gilt auch bei Dildos, Vibratoren und Co. kommt es nicht nur auf Preis und Qualität an. Verschiedene Formen und Modelle können ausprobiert werden, bis das Teil gefunden ist, das dich persönlich anmacht.

Ein heißer Look – und bitte kein Stoppen mittendrin!

Oft liegen Toys immer noch einmal benutzt im Schrank, weil sie unpraktisch sind. Unerfreulich! Vibratoren und Dildos sollten neben einem ansprechenden Look auch eine gute Akku-Leistung mitbringen. Wer möchte sich schon vor dem Höhepunkt auf Kabelsuche begeben? Das ruiniert so einiges, die Stimmung ist sogleich futsch!

Hochwertige Qualität, Hautverträglichkeit und Ergonomie

Die Funktionsweise, Hautverträglichkeit, Ergonomie und Material eines Vibrators sind ausschlaggebend, um richtig loszulegen. Hochwertige Spielzeuge sind in ihrer Herstellung transparent und klar. Anfänger sollten sich also auch kritisch nach stimmigen Artikelbeschreibungen und anderen Auskünften umhören. Oder das die Experten machen lassen:

Testportale und Vergleiche

Das eigene Sexleben zu pimpen, muss nicht schwer sein! Da Sexspielzeugen lange ein zweifelhafter Ruf anhaftete, haben die Communities gegen gesteuert. Heute werden Dildos, ähnlich wie Tupperware oder anderen Haushaltsartikeln gehandelt. Mensch spricht darüber, teilt Erfahrungen, gibt Inspiration und bereichert sich gegenseitig. Portale wie LOVEFREUND haben sich darauf spezialisiert, Toys und Shops zu testen und zu vergleichen. Wer jetzt noch den Mut aufbringen kann, neuen Dingen eine Chance zu geben, findet seinen Favoriten hier schneller und sicherer.

Die wichtigsten Kriterien und Argumente zusammengefasst:

Das Auge spielt mit

Auch die Form und das Aussehen ist bei Sex Toys sehr entscheidend. Ob grün, pink oder ganz realistische Ausführungen. Für jegliche Vorlieben und Präferenzen ist etwas dabei. Das nächste Abenteuer kann starten, wenn das Wunschmodell erst gefunden ist.

Single-Leben leicht gemacht

Nichts ist mehr so schlimm daran, Single zu sein, wenn man seinen liebsten Spielgefährten im Nachtschrank hat. So schwören Singles heute auf ihre immer verfügbaren Lover in Form von Auflegevibratoren, Noppendildos oder Liebeskugeln, die ihnen den Abend versüßen und knisternde Me-Time bescheren.

Auch für Paare ein Höhepunkt

Wenn das Sexleben ein wenig zur Routine verkommen ist, man Stress und viel im Kopf hat, können Paarvibratoren und -spielzeuge einen gute Beitrag leisten, dass es im Bett wieder mehr knistert.

Los lassen und auch mal Lachen

Im Bett darf auf unterschiedlichste Arten gespielt werden. Sexspielzeuge sind eine feine Sache. Nur keine Angst und auch Lacher und Humor gehören zum Sex dazu. Wieso nicht? Nur wer sich von Zwängen und Erwartungen lösen kann, kann sich und seinen Körper wirklich entdecken. So kann der bevorstehende Winter kommen.