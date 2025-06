Verlosung: „5. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“

×

× Erweitern Foto: Andrey Kezzyn Sheila Wolf

Expand Bambi Mercury Bambi Mercury (ganz links) ist in Berlin dabei

Über 40 Künstler*innen machen bei Sheila Wolfs „BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ den Juli noch heißer.

Dragkings, Dragqueens und nicht-binäre Stars bringen die Bühne zum Beben! Bei Sheila Wolfs „BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ wird an drei Abenden gesungen, getanzt, geshined und geslayed – mit über 40 fantastischen Acts in zwei Städten. Jede Show ist anders, jedes Line-up eine Überraschung! In Berlin sind unter anderem Bambi Mercury dabei, in Köln heizt Chris Oh das Publikum ein. Und natürlich dürfen Publikumslieblinge wie Danny Ash und Envy Peru nicht fehlen.

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Alice Dee (links) ist dabei! Ob Gitti (rechts) auch kommen wird?

Anders als noch vor zehn Jahren gibt es nun, auch innerhalb der Community, offene Ablehnung gegen Dragqueens. Wie gehst du dagegen vor? Die Welt ist verrückt, oder? Tatsächlich konnte ich in meinem Segment bisher noch nicht so viel davon spüren, aber natürlich bekomme ich mit, was in der queeren Bubble und in der Welt so passiert. Mir will nicht in den Kopf, warum Menschen sich von Dragqueens im Allgemeinen so getriggert fühlen – und da beziehe ich auch die konservative Seite der LGBTIQ*-Community mit ein. Ich kann auch verstehen, dass es dem ein oder anderen bei manchen Kolleg*innen zu laut und zu „schrill“ vorgeht, aber warum kann man dann nicht einfach drüber hinwegsehen? Ich habe das Gefühl, dass es vor 10 Jahren diesbezüglich viel entspannter vorging, auch wenn die Community sich schon immer gern gezankt hat. Ich mach den ganzen Spaß jetzt seit 21 Jahren mit – und denke mir immer: Ein Joint am Morgen würde vieles entspannter machen. Und vor allem sollten die Menschen aufhören, sich in Grabenkämpfen in den sozialen Medien zu verstricken.

Worauf freust du dich besonders? Ich freu mich ganz besonders wieder auf die vielen neuen Gesichter, die aus der ganzen Welt nach Berlin und Köln kommen, um rund 1400 Gästen einen schönen Abend zu gestalten und natürlich freu ich mich auf die Gesichter der Gäste und hoffe, dass sich wieder mindestens eine Person findet, die durch das Festival inspiriert wird und sich ermutigt fühlt, aus dem gesellschaftlichen Schneckenhaus auszubrechen – auch wenn die Welt gerade ist, wie sie ist. Ich kann immer nur wieder betonen, wie wichtig es ist sein Leben so zu führen, wie man sich fühlt.

„5. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“ in Berlin und Köln in Zusammenarbeit mit CSD BERLIN und COLOGNEPRIDE powered by OUTtv Deutschland, 4.7. im Gloria Theater Köln, 24. – 25.7. im Wintergarten Berlin, www.boylesque-festival.de

Wir verlosen zwei Karten für Berlin: