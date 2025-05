Verlosung: „Maria“ auf DVD, Blu-Ray oder Vinyl

Das Oscar-nominierte Biopic Maria widmet sich einer Frau, die nicht nur als Opernstar Weltruhm erlangte, sondern auch den Mythos Jetset wie kaum eine andere prägte: Maria Callas (2. Dezember 1923 – 16. September 1977). Die griechische Sopranistin, die Paris zu ihrer Wahlheimat machte, gilt als eine der größten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Doch es war nicht nur ihre Kunst, die sie zur Legende machte – es war auch ihr dramatisches Leben, ihr Stil, ihre Affären, ihr Stolz. Auch in der damals verborgenen queeren Szene wurde Callas zur Ikone.

Der Film Maria, in dem keine Geringere als Angelina Jolie die Titelrolle übernimmt, erzählt von den letzten Monaten ihres Lebens. 1977 lebt die Diva zurückgezogen in einer Pariser Wohnung – umsorgt von ihrem Kammerdiener Ferruccio (Pierfrancesco Favino) und der Köchin Bruna (Alba Rohrwacher), umgeben von Luxus, aber isoliert. Als der junge TV-Reporter Mandrax (Kodi Smit-McPhee) sie für eine Interviewreihe besucht, beginnt die einsam gewordene Callas aufzublühen. Sie erinnert sich an ihre große Liebe zu Aristoteles Onassis, an Triumphe, Skandale und Reisen – zurück in eine Zeit, in der die Côte d’Azur der Laufsteg der Schönen und Reichen war.