Gewinne eine unvergessliches Wochenende zum CSD in München

Bunt, laut und voller Liebe: Der Munich Pride gehört zu den Highlights des queeren Jahres – und du kannst live dabei sein! Gewinne jetzt ein unvergessliches Wochenende zum CSD in München vom 27. bis 29. Juni 2025 – inklusive 2 Übernachtungen mit Frühstück im stylischen Wyndham Garden Munich Messe und einem Platz auf dem offiziellen CSD-Truck von Wyndham Hotels & Resorts!

Freu dich auf ein Pride-Wochenende mit allem, was dazugehört: ausgelassene Stimmung, großartige Menschen, queere Sichtbarkeit und ein musikalisches Line-up auf dem Truck mit DJ und kühlen Drinks inklusive! Von der ersten Minute an mittendrin – mit bester Sicht auf das Regenbogenmeer in Bayerns Hauptstadt.

Und wenn du vom Feiern genug hast, wartet dein komfortables Hotelzimmer im Wyndham Garden Munich Messe – ruhig gelegen, urban schick, mit tollem Frühstück und echten Feelgood-Vibes.

Wyndham Hotels & Resorts setzt sich aktiv für Vielfalt und Inklusion ein – und lädt dich ein, Teil dieser Bewegung zu sein. Wir sind ein Safe Space für alle – ganz nach dem Motto „Check In. Come Out. Stay Proud“.

Jetzt mitmachen und gewinnen! Beantworte uns einfach die folgende Frage: An welchem Platz steht das Münchner Rathaus, in dem die offizielle CSD-Party stattfindet? Teilnahmeschluss ist der 15. Juni 2025.

* 2 Übernachtungen für 2 Personen im Hotel Wyndham Garden Munich Messe vom 27. bis 29. Juni inklusive Frühstück (eigene An- und Abreise) sowie 2 Plätze auf dem offiziellen CSD-Truck von Wyndham Hotels & Resorts. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.