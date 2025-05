Pride, Power & Party! Gewinne ein Wochenende zum Munich Pride mit Vienna House Easy by Wyndham

Der Sommer wird bunt – und du kannst mittendrin sein! Gewinne ein unvergessliches Wochenende zum Munich Pride vom 27. bis 29. Juni 2025, inklusive 2 Übernachtungen mit Frühstück im stylischen Vienna House Easy by Wyndham Munich und einem exklusiven Platz auf dem offiziellen CSD-Truck von Wyndham Hotels & Resorts – mit DJ, Drinks und der besten Stimmung der Stadt!

Lebe die Liebe, feiere die Freiheit und sei Teil eines queeren Highlights in der LGBTIQA+ Community. Der Munich Pride bringt jedes Jahr Tausende auf die Straßen – und du kannst als VIP mitfahren und feiern, ganz vorne dabei.

Dein Hotel: Das Vienna House Easy by Wyndham Munich verbindet urbanen Style mit entspanntem Komfort und liegt perfekt zwischen City und Szene. Stylishe Zimmer, liebevolle Details, herzliche Gastfreundschaft – der perfekte Rückzugsort nach einem langen, lauten und wunderbaren Pride-Tag.

Wyndham Hotels & Resorts steht für Offenheit, Vielfalt und Queer-Friendliness – und lädt dich ein, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Wir sind ein Safe Space für alle – ganz nach dem Motto „Check In. Come Out. Stay Proud“.

Jetzt mitmachen und gewinnen! Beantworte uns einfach die folgende Frage: Wie heißt das Motto des diesjährigen Munich Pride? Teilnahmeschluss ist der 15. Juni 2025*

* 2 Übernachtungen für 2 Personen im Hotel Vienna House Easy by Wyndham Munich vom 27. bis 29. Juni inklusive Frühstück (eigene An- und Abreise) sowie 2 Plätze auf dem offiziellen CSD-Truck von Wyndham Hotels & Resorts. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.