„Ich will alles. Hildegard Knef“ – Blu-Ray

Wir verlosen den 2025er-Dokumentarfilm von Luzia Schmid. Die filmische Biografie widmet sich dem außergewöhnlichen Leben und Schaffen der international gefeierten Schauspielerin, Sängerin und Autorin Hildegard Knef.

Mithilfe umfangreichen Archivmaterials aus sechs Jahrzehnten wird ein vielschichtiges Porträt einer faszinierenden Künstlerin gezeichnet, die stets ihren eigenen Weg ging und dabei sowohl große Erfolge als auch bittere Rückschläge erlebte. Der Film beleuchtet nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre inneren Kämpfe, ihre Kompromisslosigkeit und ihren unerschütterlichen Willen, alles vom Leben zu fordern – ganz im Sinne ihres bekannten Zitats: „Ich will alles.“

