Blitz-Verlosung für 2 VIP Tickets zum Rainbow Festival Köln

Köln wird bunt und Mein Schiff ist erstmals mit an Bord! Am Samstag, den 28. Juni 2025, findet das Rainbow Festival am Fühlinger See in Kooperation mit TUI Cruises statt.

Auf der Sunshine Stage erlebt ihr Live-Auftritte von Künstlern wie Loreen, No Angels, Village People, Zoe Wees, Kamrad, Brings, Cat Ballou, Isaak, Mia Julia, Twenty4Tim, Vengaboys, Weather Girls und vielen mehr, die die absolute Festival-Vielfalt verkörpern. Für alle EDM-Fans bietet die Aqua Stage Beats und Vibes von Alle Farben, David Puentez, Felix Jaehn, Gestört aber Geil, Jodie Harsh, Kiddy Smile, Miss Ivanka T., Chris Wacup und DjCK. Durch das Line-up führt die legendäre Drag Queen Olivia Jones.

TUI Cruises unterstützt das Event nicht nur als Partner, sondern bringt auch ihre eigene Portion Mein Schiff Gefühl auf das Festivalgelände. Mit viel Farbe, Musik, Lebensfreude und einer klaren Haltung für Vielfalt und Offenheit feiert Köln ein Fest der Toleranz – und TUI Cruises setzt ein starkes Zeichen für gelebte Diversität auf See und an Land. Gäste können sich auf exklusive Mein Schiff Erlebnisse, Gewinnspiele und emotionale Begegnungen mit dem Mein Schiff Team an der Aqua-Stage des Festival Gelände am Fühlinger See freuen. „Das Rainbow Festival und TUI Cruises – das passt einfach perfekt zusammen“, so das gemeinsame Statement der Veranstalter. „Gemeinsam feiern wir Vielfalt – auf dem Wasser und an Land.“

www.rainbowfestival.de

www.meinschiff.com

Gewinne 2 VIP Tickets für das Event am 28. Juni und fülle bis 26. Juni einfach folgendes Formular aus. Die Gewinner werden am Freitag Vormittag, 27. Juni, per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

