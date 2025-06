Verlosung „Love travels“ zum CSD Frankfurt

× Erweitern Foto: Los Muertos Crew, pexels.com, gemeinfrei

Unter dem Motto „Love travels: A global celebration of diversity and travel“ feiern erstmalig die Partner Icelandair, I Love New York, Atlantic City, New Orleans, New Jersey, VisitMalta und Radio Frankfurt den Frankfurter CSD. Los geht’s mit einer Reception am CSD-Freitag, dem 18. Juli, im The Westin Grand Hotel Frankfurt. Hier treffen Persönlichkeiten aus Tourismus, Medien, Kultur und aus der LSBTIQ*-Community zusammen für einen Abend mit internationalem Spirit. Ein stilvoller Empfang mit DJ, kühlen Drinks, tollen Gesprächen und hochkarätiger Vernetzung.

× Erweitern Foto: Claudia Love, unsplash.com, gemeinfrei

Gefeiert wird, was queeres Reisen weltweit möglich macht: Respekt, Offenheit und ein gemeinsames Verständnis für Vielfalt. Die teilnehmenden Destinationen überzeugen nicht nur durch ihre kulturelle Attraktivität, sondern auch durch ihr Engagement für die Rechte queerer Menschen.

Am CSD-Samstag, dem 19. Juli, nimmt „Love travels“ mit einem Truck an der CSD-Demo teil.

Love travels: A global celebration of diversity and travel, Reception und Teilnahme an der CSD-Demo Frankfurt

Wir verlosen fünf Tickets für die Teilnahme an der Reception im The Westin Grand Frankfurt und für den CSD-Truck.

Bitte im Feld „Antwort“ das Stichwort „Love Travels“ angeben.