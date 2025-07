× Erweitern Foto: Freepik / CC0

Im Herzen Berlins erstrahlt das „BEAST“ mit einem einzigartig entspannten Ambiente, das Restaurant und Bar in perfekter Harmonie vereint. Einst das Escados am Alexanderplatz, erwacht es nun wieder zum Leben und lädt jeden ein, der ausgefallene Küche in einer entspannten Atmosphäre schätzt.

Mit kreativen Accessoires und einem stilvollen Farbkonzept lädt das „BEAST“ zum Verweilen und Entspannen ein. Ob in privaten Lounges oder an langen Tafeln, hier wird die Sehnsucht nach Fleisch in vollem Maße gestillt. Das Team des innovativen Supper Clubs zaubert rauchige Steak-Cuts und Burger vom Grill mit klassischen oder extravaganten Beilagen. Auch für Casual Fine Dining wird für Vegetarier und Veganer mit Liebe zum Detail gesorgt. Die stilvolle Bar-Atmosphäre bietet den perfekten Rahmen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Wir verlosen zwei Karten für das „PINK PRIDE DINNER“, im BEAST am Alexanderplatz am 25. Juli! (Teilnahmeschluss am 17.07.2025)