Kunst – Nur für Erwachsene!

Der Kölner TASCHEN Verlag veröffentlicht am 6. August einen prächtigen und 480 Seiten starken Bildband über Hokusais sexuell-aufgeladene Kunst: „Hokusai. Shunga“ (ISBN 978-3-8365-9628-2) von Andreas Marks.

Katsushika Hokusai (1760 – 1849) ist weltweit als Meister des japanischen Holzschnitts bekannt – allen voran durch sein ikonisches Werk „Die große Welle vor Kanagawa“, das bis heute zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt zählt. Doch abseits dieser majestätischen Naturdarstellungen zeigt sich in seinem Werk eine überraschend verspielte, intime Seite, die vielen unbekannt ist: Hokusais Beiträge zur sogenannten Shunga-Kunst, den sogenannten „Frühlingsbildern“ – ein verschlüsselter Begriff für erotische Darstellungen, wie sie im Japan der Edo-Zeit (1603 – 1868) florierten. Diese kunstvollen Erotika waren weit mehr als bloße Darstellungen körperlicher Nähe. In ihnen verband Hokusai auf meisterhafte Weise Sinnlichkeit mit feinem, oft schalkhaftem Humor und schuf Werke, die sowohl ästhetisch als auch erzählerisch höchst raffiniert sind. Häufig verfasste er sogar die zugehörigen Geschichten selbst – kurze, literarische Erzählungen voller Anspielungen, Witz und überraschender Wendungen. Dabei thematisierte er nicht nur klassische Liebesszenen, sondern spielte auch mit Tabus, Fantasien und gesellschaftlichen Normen, was seinen Shunga eine besondere Tiefe und Vielschichtigkeit verleiht. In der städtischen Kultur des Edo-Zeitalters – insbesondere unter Kaufleuten, Künstlern und Intellektuellen – waren Shunga nicht nur akzeptiert, sondern regelrecht beliebt. Sie wurden gesammelt, verschenkt und geschätzt wie andere Formen der Kunst auch. Hokusais Werke in diesem Genre zeigen, wie sehr er sich der menschlichen Natur in all ihren Facetten widmete – mit einem Blick, der sowohl liebevoll als auch augenzwinkernd war. Dieser neue Blick auf Hokusais Shunga eröffnet somit nicht nur eine neue Perspektive auf sein künstlerisches Schaffen, sondern auch auf die freigeistige, komplexe Kultur des vorindustriellen Japans. www.taschen.com

