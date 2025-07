Anekdoten, Models und Superstars

×

Ein Leben durch die Linse – Bruce Webers fotografisches Universum in einem Bildband.

Der Künstler wurde in den frühen 1980ern zum internationalen Star der Fotografie – mit Bildern, die klassische Eleganz mit einem Hauch von Sinnlichkeit und subtiler Erotik verbinden. Seine besondere Fähigkeit, Romantik und Drama in einem einzigen Bild zu vereinen, machte ihn schnell zum Liebling großer Modemarken wie Ralph Lauren, Calvin Klein, Versace und Abercrombie & Fitch. Seine Fotografien waren weltweit in den einflussreichsten Magazinen zu sehen – von Vogue bis GQ.

Bruce Weber, geboren am 29. März 1946, ist weit mehr als nur Modefotograf: Im Laufe seiner Karriere hat er in ganz unterschiedlichen Medien gearbeitet. Er hat sieben Filme gedreht – kurze und lange –, über 37 Bildbände veröffentlicht und mehr als 60 Ausstellungen rund um den Globus kuratiert. Der Kölner TASCHEN Verlag veröffentlicht nun einen neuen Bildband: „My Education“ (ISEN 978-3-8385-9944-3). Das über 560 Seiten dicke Buch bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben und Schaffen des renommierten Fotografen. Es versammelt eine Auswahl seiner bekanntesten Werke ebenso wie bislang unveröffentlichte oder weniger bekannte Aufnahmen und entfaltet so ein facettenreiches Porträt seines künstlerischen Weges. Statt einer chronologischen Abfolge folgt die Publikation einer thematischen Gliederung – und macht damit deutlich, wie Begriffe wie Familie, Kreativität, Körper, Humanismus, Sexualität und Ausdruckskraft Webers Schaffen nachhaltig geprägt haben. Über die Modewelt hinaus hat Weber zahlreiche einflussreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Politik porträtiert – darunter Anselm Kiefer, Louise Bourgeois sowie Leonardo DiCaprio. Und legendäre Videos für die Pet Shop Boys kreiert. Ob in eindringlichen Porträts oder lebendigen Editorial-Strecken – Bruce Webers besondere Gabe, das Wesen seiner Motive einzufangen, hat ihn zu einem der prägendsten Fotografen seiner Generation gemacht.

„My Education“ ist weit mehr als eine reine Bilderschau. Es ist eine persönliche Hommage an kreative Zusammenarbeit, gegenseitige Inspiration und die Kraft des künstlerischen Ausdrucks. Begleitet von Webers eigenen Erinnerungen sowie literarischen Beiträgen von Größen wie Charles Bukowski, Rupert Brooke und John Steinbeck, würdigt „My Education“ die Menschen, die seinen Weg beeinflusst und begleitet haben – Lehrerinnen, Freundinnen, Kollegen und kreative Weggefährtinnen. In berührenden Anekdoten erinnert sich Weber an Persönlichkeiten wie Grace Coddington, Dennis Freedman oder Stella Tennant – voller Dankbarkeit, Respekt und tiefer persönlicher Verbundenheit. www.taschen.com

