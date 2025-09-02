Muskelkraft & Alpenidylle – „Schweizer Bauernkalender“

× Erweitern Foto: Calendaria AG

Jetzt erscheint endlich der brandneue „Schweizer Bauernkalender“ für das nächste Jahr. Und er versammelt einmal mehr eine ganze Reihe stattlicher Burschen aus der Landwirtschaft oder mit einem Bezug dazu.

Expand Foto: Calendaria AG

🇨🇭 Wenn Muskelkraft auf Alpenidylle trifft: Der Schweizer Bauernkalender ist längst mehr als nur ein praktisches Jahreswerk für den Stall oder die Küche. Er hat sich zu einem echten Hingucker und Kultobjekt entwickelt – vor allem in seiner erotischen Männerausgabe. In kunstvoll inszenierten Fotos zeigen sich junge Landwirte und Naturburschen von ihrer sinnlichen Seite – halbnackt, aber nie billig. Kraftvoll, authentisch und verbunden mit der Natur. Sexy Burschen mit Charakter in einem Kalender mit Charakter.

Die Erotik in diesem hochwertigen Kalender ist stets stilvoll – verspielt, augenzwinkernd, aber nie vulgär. Es geht um das sinnliche Erleben des Landlebens, um die Schönheit männlicher Körper, eingebettet in die malerische Kulisse der Schweizer Alpen. Die Fotografien setzen auf natürliche Lichtstimmungen, rustikale Requisiten und jede Menge Charme. Mal rustikal, mal verträumt – aber immer mit einem Augenzwinkern. Der Schweizer Bauernkalender ist weit mehr als ein Gag oder ein reines Erotikprodukt. Er ist ein kreatives Statement für eine moderne, selbstbewusste Landbevölkerung – und zeigt, dass auch Mistgabel, Stall und Scheune Platz für Sinnlichkeit haben können. Authentisch. Rustikal. Und ein klasse Geschenk! calendaria.ch

