Die neuen Kalender der Australian Firefighters sind da!

Mit dem Kauf tut #mensch Gutes: So gingen die Erlöse aus dem Kalenderverkauf in den Jahren 2024 und 2025 an Wohltätigkeitsorganisationen in den USA sowie an lokale Hilfsfonds – und halfen dort konkret, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wurde, wie online berichtet wird.

Auch 2026 wird der gute Zweck fortgesetzt: Mit den erotischen, dank der Tiere aber auch charmant-süßen Kalendern werden unter anderem die Greater Good Charities unterstützt – zugunsten von US-Bürgerinnen und -Bürgern, die von den Hurrikanen Milton und Helene betroffen sind. Zudem fließt ein Teil des Erlöses an den Kerr County Relief Fund, der Menschen hilft, die unter den Überschwemmungen im Juli 2025 in Zentraltexas gelitten haben. Hier kannst du die verschiedenen Kalender entdecken (und kaufen): www.australianfirefighterscalendar.com