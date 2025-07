Body Positivity: Ein Buch, das alle Körper feiert

Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen für 2022 und 2023 bringt der queere Zeichner A Naked Gaymer nun sein drittes Buch heraus – und dieses Mal ist vieles anders. „Best of 2024“ ist nicht einfach nur eine Sammlung der besten Zeichnungen des Jahres, sondern ein tiefer Einblick in den kreativen Prozess und die künstlerische Entwicklung eines ganzen Jahres.

Das Buch „A Naked Gaymer – Top 50 Illustrations of 2024“ enthält über 50 Zeichnungen auf 72 Seiten, viele davon bisher unveröffentlicht – und es ist zum ersten Mal nicht chronologisch, sondern nach Projekten strukturiert. Begleitet werden die Bilder von persönlichen Texten, in denen der Künstler erzählt, wie seine Arbeiten entstehen: Wie Ideen wachsen, welche Techniken er verwendet, und was hinter den Projekten steckt. Damit ist dieses Buch mehr als eine Werkschau – es ist ein persönliches Journal, ein Making-of und ein Statement zugleich. Die Arbeiten von A Naked Gaymer sind regelmäßig bei prideART zu sehen – auch wenn der Künstler nicht immer selbst vor Ort ist. Aktuell läuft die Ausstellung „intersectional“ zum Berliner CSD, bei der einige seiner Werke gezeigt werden. Persönlich treffen kann man ihn Ende August zu Folsom in Berlin, wenn eine neue Ausstellung von prideART eröffnet ...

