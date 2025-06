„Berliner Bücherfest“ auf dem Bebelplatz

× Erweitern Foto: M. Rädel

Am 28. und 29. Juni verwandelt sich der Bebelplatz in Berlin-Mitte in ein Paradies für Buchliebhaber*innen: Das Berliner Bücherfest lädt mit über 100 Verlagen und Buchhandlungen sowie einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm zum Stöbern, Entdecken und Mitfeiern ein.

Ob Vielleser*in oder Gelegenheitsleser*in, neugierig oder einfach auf der Durchreise – hier ist für jede und jeden etwas dabei. Gemeinsam wird die bunte Welt der Berliner Buchszene gefeiert. Unter dem Motto „Wie wollen wir leben?“ dreht sich beim diesjährigen Berliner Bücherfest alles um Demokratie, Meinungsfreiheit, den offenen Austausch und neue Zukunftsideen. „Die Welt wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Bisherige Gewissheiten in Umwelt, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zerbröseln, Demokratien geraten unter Druck. Zugleich steht unser Fenster zur Zukunft offen wie nie. Mit seinem Programm lädt das Berliner Bücherfest dazu ein, genau hinzuschauen, neu zu denken und zu träumen – für eine Welt von morgen“, sagt Miriam Gabriela Möllers, Geschäftsführerin des Börsenvereins Berlin-Brandenburg.

Das Bücherfest will genau da ansetzen: zum Nachdenken anregen, neue Perspektiven zeigen – und Mut machen, weiterzudenken. Auf drei Bühnen präsentieren Autor*innen ihre Bücher, und spannende Podiumsdiskussionen laden dazu ein, sich auszutauschen, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Auch der Querverlag und Salzgeber sind mit am Start! berliner-buecherfest.de

