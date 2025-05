Es geht dir gut! Eigentlich. Wirklich!

×

× Erweitern Foto: Freepik / cookie_studio / CC0

Das Leben meint es nicht immer gut mit uns. Wichtig ist es aber, das Schöne und Gute zu sehen, die Chancen zu nutzen und einfach weiterzumachen.

Wir alle haben Sorgen. Nervige Kolleg*innen, die so viel Stress erzeugen, dass #mensch fast an Mobbing denkt, unerreichbare Hausverwaltungen oder Versicherungen oder auch mal Ämter, die in den Wahnsinn treiben. Schnell fühlt #mensch sich dann rundum gefährdet. Dabei sind es nur einzelne Bereiche, die gerade „Sand im Getriebe haben“. Jetzt kommt es darauf an, nicht panisch zu reagieren, sondern diese Krise zu nutzen. Ein Jahr später wirst du darüber lächeln und wissen: Ich kann das (bewältigen). Bücher können dabei helfen. „Zuversicht – Wahre Geschichten vom Weitermachen und Wachsen in schwierigen Zeiten“ von der 1977 geborenen Bestseller-Autorin Katharina Afflerbach ist so ein Buch, das guttut.

Expand Foto: M. Rädel Berlin-Mitte Die gute alte Zeit hat es nie gegeben ...

Die Welt war nie friedlich, aber wir denken das rückblickend. Und wenn sie nun (gefühlt noch mehr) ins Wanken gerät, wirken auch die eigenen Probleme schnell übermächtig. Gerade jetzt brauchen wir eins besonders dringend: Hoffnung. Die bringt Katharina Afflerbach mit ihrem neuen Buch „Zuversicht – Wahre Geschichten vom Weitermachen und Wachsen in schwierigen Zeiten“. In 17 echten Geschichten erzählt die Autorin von Menschen, die in harten Lebensphasen nicht aufgegeben haben – und verwebt diese mit ihren eigenen Erfahrungen aus richtig dunklen Zeiten. Dabei zeigt sie: Auch wenn’s schwer wird, kann etwas Neues entstehen. Und manchmal sind es gerade die Krisen, die uns wachsen lassen. Denn, so die Autorin: „Eines der besten Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind, war, zu begreifen, dass ich es in der Hand habe, dass ich mich zuversichtlich fühle und zuversichtlich auf mein Leben blicke.“ www.goldegg-verlag.com

Besuch uns auf Instagram: