Gesucht wird ein wirklich großer ...

Red Hot

Oha! In diesem Projekt geht es darum, den größten Penis eines rothaarigen Mannes weltweit zu finden. Gesucht werden ein weiches und ein erigiertes Foto – „aber ihr könnt gerne bis zu zehn Fotos hochladen“, wie das Team von Red Hot online mitteilt. „Auf Wunsch könnt ihr auch ein Ganzkörperfoto mit Gesicht einreichen.“

Für alle, die mitmachen und dabei anonym bleiben möchten: Das Projekt zeigt nur euren Penis. Schickt also nur Bilder von eurem Glied. „Wenn ihr wollt, dass die Leute wissen, wer ihr seid, schickt ein Ganzkörperfoto (inkl. Gesicht) zusammen mit Fotos von eurem Penis. Männer, denkt dran: kein Sex, und bleibt solo.“ Und so gelingt das perfekte Foto: Achte darauf, dass dein Penis gut beleuchtet ist. Stell dich am besten ans Fenster oder ins natürliche Sonnenlicht – so kommen auch deine Schamhaare besser zur Geltung. Du kannst von oben oder unten fotografieren, einen Selbstauslöser verwenden oder einen Freund bitten, das Foto für dich zu machen. Ein paar zusätzliche Hinweise gibt es von Red Hot außerdem noch ergänzend.

Tipp: Wenn du deine Schamhaare kürzlich rasiert hast, warte ein paar Wochen, bis sie nachgewachsen sind, bevor du dich fotografierst – so kommen Struktur und Farbe besser zur Geltung.

Foto: M. Rädel

Wichtig: Mit dem Einreichen deiner Bilder und der Unterzeichnung der Einverständniserklärung erklärst du dich damit einverstanden, eventuell im „XXL“-Kalender oder -Buch abgebildet zu werden – eine Veröffentlichung ist jedoch nicht garantiert. Das Red-Hot-Team entscheidet, welche Einsendungen ausgewählt werden. Erfolgreiche Bewerber werden direkt kontaktiert. „Teilnehmen kann grundsätzlich jede volljährige Person, die die Model-Freigabe unterschrieben und einen gültigen amtlichen Ausweis hochgeladen hat. So wird sichergestellt, dass alle Einsendungen von Personen über 18 Jahren stammen. Einsendungen ohne gültigen Ausweis oder bei Verdacht auf Missbrauch werden vom Projekt ausgeschlossen.“ Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keinen Link setzen – aber du kannst die folgende Zeile einfach selbst eintippen oder kopieren: www.redhotxxl.com

